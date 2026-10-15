Kocaeli Gölcük'te sağanak alt geçitleri doldurdu, Hasaneyn'de yola kaya düştü

Kocaeli Gölcük'te sağanak alt geçitleri doldurdu, Hasaneyn'de yola kaya düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı alt geçitler suyla kaplandı. Ekipler su dolan alt geçitleri ulaşıma kapatırken, Hasaneyn köyündeki ormanda kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü; köy içindeki diğer yollar da suyla doldu.
GÖLCÜK'TE ALT GEÇİTLER SUYLA DOLDU
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı alt geçitler suyla kaplandı. Suların dolduğu alt geçitler, ekipler tarafından ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Hasaneyn köyündeki ormanda ise kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü. Köyün içerisindeki diğer yollar da suyla doldu.
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı