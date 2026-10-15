Kocaeli Gölcük'te sağanak alt geçitleri doldurdu, Hasaneyn'de yola kaya düştü

GÖLCÜK'TE ALT GEÇİTLER SUYLA DOLDU

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı alt geçitler suyla kaplandı. Suların dolduğu alt geçitler, ekipler tarafından ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Hasaneyn köyündeki ormanda ise kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü. Köyün içerisindeki diğer yollar da suyla doldu.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı