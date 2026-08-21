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TEKNOFEST Mavi Vatan'da Hava Gösterileri Renkli Anlara Sahne Oldu

TEKNOFEST Mavi Vatan'da Hava Gösterileri Renkli Anlara Sahne Oldu
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TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Deniz Hava Komutanlığına ait hava araçları ile insansız hava araçlarının (İHA) yaptığı gösteriler, ziyaretçilere renkli anlar yaşattı.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Deniz Hava Komutanlığına ait hava araçları ile insansız hava araçlarının (İHA) yaptığı gösteriler, ziyaretçilere renkli anlar yaşattı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor.

Festival kapsamında Deniz Hava Komutanlığına ait Seahawk ve Super Cobra helikopterleri, CASA CN-235 tipi deniz karakol uçakları ile Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI'lar, Gölcük semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Katılımcılara renkli anlar yaşatan gösteriler beğeni topladı.

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren TEKNOFEST Mavi Vatan, 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA
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