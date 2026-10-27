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Kocaeli Gölcük'te bir kişiyi öldüren zanlı Bursa İznik'te yakalanıp tutuklandı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren şüpheli, Bursa'nın İznik ilçesinde yakalanmasının ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Silahla vurulan 49 yaşındaki kişi, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Hisareyn Merkez Mahallesi'nde Murat Saral'ı silahla öldüren kişinin A.İ.U. olduğunu belirledi.

Zanlı, Bursa'nın İznik ilçesinde ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hisareyn Merkez Mahallesi Kınalı Sokak'ta dün çıkar silahla kavgada A.İ.U. tarafından vurulan MHP'li Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi Murat Saral (49), kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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