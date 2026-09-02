Kaybolan gebe inek yavrusuyla geri döndü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kaybolan ve sahibi Oğuzhan Kanpara'nın 2 gündür ormanda aradığı gebe inek, yavrusuyla birlikte ahıra döndü.

Gölcük'ün Kanpara köyünde oturan Oğuzhan Kanpara'nın beslediği iki gebe ineğinden biri geçen hafta doğurdu. Doğumu yaklaşan diğer ineği ise 2 gün önce otlamak için çıktığı ormanda kayboldu. İneğini ormanda arayan Kanpara, herhangi bir iz bulamadı. Ertesi gün de aramalarını sürdüren Kanpara, ineğini bulamayınca umudunu kesmedi. Arama yaparken yorulan Kanpara, dinlenmek için ormandan geri döndü. Bu sırada 2 gün önce kaybolan ineğinin yavrusuyla birlikte ahıra döndüğünü gördü. Büyük sevinç yaşayan Kanpara, ineği ve buzağıyı ahıra alarak yem verdi. Buzağının karnının aç olabileceğini düşünen Kanpara, annesinden süt sağarak kendi elleriyle ilk anne sütünü içirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı