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Ekip aracına giren yavru kediyi itfaiye kurtardı

Ekip aracına giren yavru kediyi itfaiye kurtardı
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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, polis ekip aracına giren yavru kedi, itfaiye erlerinin hava sıkarak yaptığı müdahale sonrası çıkarıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, polis ekip aracına giren yavru kedi, itfaiye erlerinin hava sıkarak yaptığı müdahale sonrası çıkarıldı. Kaçan yavru kedi, bu kez başka bir aracın motor kısmına girince itfaiye ekipleri yeniden müdahale ederek kurtardı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Gölcük Merkez Preveze Caddesi 14'üncü Sokak'ta meydana geldi. Görev nedeniyle bölgede bekleyen polis ekipleri, ekip aracından yavru kedi sesi geldiğini fark etti. Araç altında ve çevresinde yapılan aramada kedi bulunamayınca çevredeki vatandaşlar da polislere yardım etti. Ancak sonuç alınamayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hava sıkarak yavru kediyi ekip aracından çıkardı. Ancak yavru kedi, polislerin arasından kaçarak yakında bulunan başka bir aracın motor kısmına girdi. İtfaiye ekipleri, bu kez de müdahale ederek yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Yavru kedi, ekipler tarafından araçların bulunduğu bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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