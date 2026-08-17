17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? 17 Ağustos Gölcük depremi kaç büyüklüğündeydi, kaç saniye sürdü, saat kaçta nerede oldu?

17 Ağustos 1999'da Kocaeli'nin Gölcük ilçesi merkezli meydana gelen Marmara Depremi, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük afetlerden biri olarak kayıtlara geçti. Gece saatlerinde meydana gelen deprem, başta Kocaeli olmak üzere Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük yıkıma neden oldu. Yaklaşık 45 saniye süren ve 7,4 büyüklüğünde kayıtlara geçen depremde binlerce kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve çok sayıda yapı yıkıldı veya hasar gördü.

17 AĞUSTOS DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana geldi. Depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olarak kayıtlara geçti. Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen deprem, özellikle Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük yıkıma yol açtı.

Depremin ardından bölgede arama kurtarma ve yardım çalışmaları başlatıldı. Enkazlarda yürütülen çalışmalar günler boyunca devam ederken, deprem nedeniyle çok sayıda konut ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün kayıtlarında da 17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssünün Gölcük olduğu ve depremin 45 saniye sürdüğü belirtiliyor.

17 AĞUSTOS DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU?

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, saat 03.02'de meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan deprem sırasında insanların önemli bir bölümünün uykuda olması, bölgede yaşanan yıkımın ve can kaybının ağır sonuçlar doğurmasına neden oldu.

Depremin meydana geldiği saat, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin tarihsel kayıtlarında en çok öne çıkan bilgilerden biri oldu. AFAD'ın yayımladığı bilgilerde de depremin yerel saatle 03.02'de gerçekleştiği ve yaklaşık 45 saniye sürdüğü aktarılıyor.

Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da meydana geldi. Arama kurtarma ekiplerinin enkazlardaki çalışmaları devam ederken, depremden etkilenen bölgelerde yardım faaliyetleri sürdürüldü.

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?

17 Ağustos Depremi'nin büyüklüğü 7,4 olarak kayıtlara geçti. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Bölgesi'nden geçen kesiminde meydana geldi.

Deprem, geniş bir bölgede hissedilirken özellikle Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük yıkıma neden oldu. Çok sayıda konut ve iş yeri yıkıldı ya da hasar gördü.

AFAD'ın ilgili kayıtlarında 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğünde ve yaklaşık 45 saniye süren bir deprem olarak yer alıyor.

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi yaklaşık 45 saniye sürdü. Sarsıntının uzun sürmesi, bölgede bulunan yapılar üzerinde büyük bir etki oluşturdu ve geniş çaplı yıkıma neden oldu.

Depremin 45 saniye sürdüğü bilgisi, AFAD'ın 17 Ağustos Marmara Depremi'ne ilişkin yayımladığı kayıtlarda da yer alıyor.

Gece saat 03.02'de başlayan deprem sırasında yaşanan sarsıntı, Marmara Bölgesi'nin geniş bir bölümünde hissedildi. Deprem sonrasında bölgede artçı sarsıntılar meydana gelirken, enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporunda yer alan bilgilere göre, 17 Ağustos Depremi'nde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti.

Aynı raporda depremde 43 bin 953 kişinin yaralandığı bilgisi yer aldı. Böylece 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, geride çok büyük bir can kaybı ve yaralı sayısı bıraktı.

Deprem nedeniyle Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük yıkım yaşandı. Arama kurtarma ekipleri enkazlarda çalışmalar yürütürken, depremden etkilenen bölgelerde yardım faaliyetleri başlatıldı.

AFAD'ın yayımladığı bilgilerde de 17 Ağustos 1999 depreminde 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

17 Ağustos Depremi, çok sayıda konut ve iş yerinin yıkılmasına ve ağır hasar görmesine neden oldu. Deprem sonrasında yapılan tespitlerde 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı belirlendi.

Bunun yanında 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespiti yapıldı. Deprem nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi evsiz kaldı.

Deprem yalnızca can kayıplarına değil, konut ve iş yerlerinde de büyük kayıplara yol açtı. Bölgedeki yıkımın ardından arama kurtarma ve yardım çalışmaları yürütüldü.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ne ilişkin resmi kayıtlarda konut ve iş yerlerindeki hasarın boyutu da yer alırken, AFAD kaynaklarında 285 bin 211 ev ve 42 bin 902 iş yerinin hasar gördüğü bilgisi aktarılıyor.

17 AĞUSTOS DEPREMİNE İLİŞKİN ÖNE ÇIKAN BİLGİLER

Tarih: 17 Ağustos 1999

Merkez üssü: Kocaeli'nin Gölcük ilçesi

Saat: 03.02

Büyüklük: 7,4

Süre: Yaklaşık 45 saniye

Hayatını kaybeden: 17 bin 480 kişi

Yaralanan: 43 bin 953 kişi

Yıkılan konut: 66 bin 441

Yıkılan iş yeri: 10 bin 901

Hasar gören konut: 285 bin 211

Hasar gören iş yeri: 42 bin 902

Evsiz kalan kişi: Yaklaşık 200 bin

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, merkez üssü Gölcük olmak üzere geniş bir bölgede etkili oldu. Saat 03.02'de meydana gelen, 7,4 büyüklüğündeki ve yaklaşık 45 saniye süren deprem, Kocaeli'nin yanı sıra Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük yıkıma neden oldu. Resmi kayıtlara göre depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.