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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sarı, turuncu, kızıl ve yeşil tonlarına bürünen ormanlık alanlar ile ağaçların arasında kalan Nüzhetiye Şelalesi havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Gölcük ilçesinde sonbahar mevsiminin etkisiyle ormanlık alanlarda renk değişimi yaşandı. Dağ yamaçlarından vadilere uzanan ağaçlık alanlarda sarı, turuncu, kızıl ve yeşil tonlar bir araya geldi. Ormanların arasında yer alan yerleşim alanları da sonbahar renkleriyle farklı manzaralar oluşturdu. Bölgenin doğal güzellikleri arasında bulunan Nüzhetiye Şelalesi de sonbahar renkleri arasında görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde, vadileri çevreleyen ormanların renk geçişleri ve Nüzhetiye Şelalesi'nin doğal görünümü dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı