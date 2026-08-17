Edirne'de 17 Ağustos Depremi Anıldı

Edirne'de, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Saraçlar Caddesi'nde, 27 yıl önce gerçekleşen depremden etkilenen Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan sergiyi gezdikten sonra gazetecilere, depremin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen acıların halen taze olduğunu söyledi.

Anma programlarında sorumlulukların da hatırlatıldığını dile getiren Gencan, "Şehri depreme hazırlıklı hale getiriyoruz. Hemen yakınımızda İstanbul var. Bu noktada da Edirne Valimiz ve AFAD'ın koordinasyonunda tedbirler alıyoruz." dedi.

Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını anlatan Gencan, deprem anında tüm kurumların hep birlikte hareket ettiğini ifade etti.

Gencan, birinci önceliğin depreme dayanıklı ve dirençli kentler oluşturmak olduğunu kaydetti.

Olası İstanbul depremine ilişkin soruya Gencan, hazırlıklar kapsamında hem toplanma alanları hem de fiziki düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Kentsel dönüşüm ile ilgili soruya ise Gencan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Edirne ziyaretinde dosya sunduklarını anlattı.

Kentsel dönüşüme çok kıymet verdiklerini belirten Gencan, şunları kaydetti:

"Edirne birinci derece deprem bölgesi olarak görülmüyor ama aslında yıkıcı deprem geçmişimiz de çok eski değil. Yapı stoklarımız konusunda da ciddi sıkıntılarımız var eski yerleşim bölgelerinde bu konuyu öncelikliyoruz. Hazırlıklarımız sürüyor.

Sağ olsunlar sayın Bakanımız bu konuda Edirne'ye çok kıymet veriyor ve hazırlıklarda bizlere destek oluyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili somut çalışmalarımızı paylaşacağız."

Konuşmanın ardından katılımcılar AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin açtığı stantları ziyaret etti.

Program kapsamında Polis Parkı'na Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı tabelası asıldı.

Öte yandan depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için lokma dağıtıldı.

Programa Edirne AFAD Müdürü Cengiz Karakuş ve Yeni Parti Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA