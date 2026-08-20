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TEKNOFEST Mavi Vatan Gölcük'te Kapılarını Açtı

TEKNOFEST Mavi Vatan Gölcük'te Kapılarını Açtı
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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 'Mavi Vatan' temasıyla Gölcük Tersanesi Komutanlığında 20-23 Ağustos tarihleri arasında başladı. Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen etkinlikte TCG Anadolu, TCG Heybeliada ve denizaltılar sergilenirken Bayraktar TB3 ve Cobra helikopteri de yer alıyor. Denizcilik kültürü ve savunma sanayii kabiliyetleri bir araya getiriliyor.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ' Mavi Vatan' temasıyla Gölcük Tersanesi Komutanlığında kapılarını açtı.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığında kapılarını açtı. T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinlik; denizcilik kültürü, ileri teknoloji, gençlerin yenilikçi projeleri ve savunma sanayii kabiliyetlerini aynı buluşma noktasında bir araya getiriyor.

Teknoloji ve deniz meraklılarının bir araya geldiği TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türk donanmasının gururu TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya, TCG Preveze ve TCG Salihreis başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki gemiler ve denizaltıları yerini aldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB3, Cobra Deniz Taarruz helikopteri sergileniyor. Vatandaşlar yerli ve milli ürünleri inceleyip, fotoğraf çektiriyor.

Yerli ve milli ürünler, firmaların kurduğu çadırlarda incelemeye sunuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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