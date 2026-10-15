Gölcük'te Asar Deresi'nden denize sürüklenen kütükler vapur seferlerini aksattı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde aşırı yağışların ardından Asar Deresi ile denize sürüklenen ağaç parçaları ve dallar vapur seferlerinde aksamalara yol açtı.

Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağışlar Gölcük'te deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Asar Deresi'nden denize sürüklenen çok sayıda ağaç parçası ve dal, vapur seferlerini aksattı. Sabah saat 08.05'te hareket eden vapur, deniz yüzeyindeki ağaç kütükleri ve dallar nedeniyle güçlükle ilerledi. Yolculuk sırasındaki zor anları vapurda bulunan vatandaşlar görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı