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Gölcük'te Asar Deresi'nden denize sürüklenen kütükler vapur seferlerini aksattı

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Gölcük'te Asar Deresi'nden denize sürüklenen kütükler vapur seferlerini aksattı
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Gölcük'te gece başlayan aşırı yağış sonrası Asar Deresi'nden denize taşınan ağaç parçaları ve dallar vapur seferlerini aksattı. Sabah 08.05'te kalkan vapur, deniz yüzeyindeki kütükler ve dallar yüzünden güçlükle ilerledi; o anlar yolcular tarafından görüntülendi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde aşırı yağışların ardından Asar Deresi ile denize sürüklenen ağaç parçaları ve dallar vapur seferlerinde aksamalara yol açtı.

Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağışlar Gölcük'te deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Asar Deresi'nden denize sürüklenen çok sayıda ağaç parçası ve dal, vapur seferlerini aksattı. Sabah saat 08.05'te hareket eden vapur, deniz yüzeyindeki ağaç kütükleri ve dallar nedeniyle güçlükle ilerledi. Yolculuk sırasındaki zor anları vapurda bulunan vatandaşlar görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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