TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi'nin 100. Yılında

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Tersanesi, Gölcük'ün kuruluşunun ve gelişmesinin en önemli faktörü. Bu sene de kuruluşunun 100'üncü yılı. Dolayısıyla TEKNOFEST Mavi Vatan'ın Gölcük Tersanesi'nin kuruluşunun 100'üncü yılında yapılması bizim açımızdan çok anlamlı oldu." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor.

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren organizasyonda, Türk Deniz Kuvvetlerinin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler yer alıyor.

Gölcük Tersanesi de kuruluşunun 100'üncü yılında TEKNOFEST Mavi Vatan'a ev sahipliği yapıyor.

Sezer, AA muhabirine, TEKNOFEST'e özellikle gençlerin büyük ilgisinin olduğunu söyledi.

Donanma Komutanlığının Gölcük'te bulunduğunu hatırlatan Sezer, vatandaşların, Poyraz Rıhtımı'ndaki gemiler ile sergilenen son teknoloji silahları görebildiğini kaydetti.

Sezer, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın Gölcük Tersanesi'nde düzenlenmesinin kendileri açısından da önemli olduğunu belirterek, "Gölcük Tersanesi, Gölcük'ün kuruluşunun ve gelişmesinin en önemli faktörü. Bu sene de kuruluşunun 100'üncü yılı. Dolayısıyla TEKNOFEST Mavi Vatan'ın Gölcük Tersanesi'nin kuruluşunun 100'üncü yılında yapılması bizim açımızdan çok anlamlı oldu." diye konuştu.

"Vatandaşlarımız buradaki silahların yerli ve son teknoloji olduğunu görebiliyorlar"

Organizasyonun, son teknoloji silahların ve mühimmatların sergilenmesinin yanı sıra vatandaşların Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla bunları yapabildiğini görmesi açısından önemli olduğuna işaret eden Sezer, şöyle devam etti:

"Gölcük Tersanesi, havadan bağımsız tahrik sistemiyle çalışan Tip-214 denizaltılarının yapıldığı modern tersane. Savaş gemilerinin imalatı da başlayacak, vatandaşlarımız Tip-214 denizaltılarını ziyaret edebiliyorlar. Sayısal anlamda silahın çok olmasından ziyade bunların son teknoloji ürünü olması önemli. Vatandaşlarımız buradaki silahların yerli ve son teknoloji olduğunu görebiliyorlar."

Sezer, TEKNOFEST Mavi Vatan organizasyonunun, gençlerin askerlik mesleğini seçme yönünden de cezbedici olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Denizlerin yanı sıra artık hava sahasının da çok önem kazandığına vurgu yapan Sezer, "Aslında uzay da şu aşamada önemli. Balistik füzeler uzaydan geliyor. Bunların önlenmesi için savunma sistemleri var. Siber uzayda da mücadele devam ediyor. Devletler arasında teknolojik mücadele söz konusu. Hazırlıkların yapılması ve bunların gösterilmesi çok önemli. Allah, kahraman ordumuzu karada, havada, denizde, uzay ve siber uzayda her daim mansur ve muzaffer eylesin. Alanların hiçbirini boş bırakmamak gerekiyor." diye konuştu.

Sezer, denizcilik ve havacılık anlamında güzel çalışmaların olduğunu görmenin kendilerine gurur verdiğini, özellikle vatandaşların dokunarak bunları hissedebilmelerinin önemli olduğunu dile getirerek, ellerinden geldiğince yerel anlamda etkinliğe destek olmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Gölcük Tersanesi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının desteği ve Piri Reis Üniversitesinin işbirliğiyle sempozyum düzenlediklerini belirten Sezer, hazırladıkları "Türk Denizcilik Tarihinin İzinde" kitabının da TEKNOFEST'e yetişmesinden dolayı mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA