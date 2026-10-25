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KGM, Midyat'ta 41 milyon 30 bin 920 lira değerindeki arsayı satışa çıkardı

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Mardin'in Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi'ndeki arsa cinsi taşınmazın satışı için kapalı teklif usulü artırmayla ihale açtı. Tahmini bedeli 41 milyon 30 bin 920 lira olan ihale, 5 Kasım'da Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü'nde yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Mardin'in Midyat ilçesindeki bir taşınmazının satışı için ihale açtı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 9. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mardin'in Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi'ndeki taşınmazın satış ihalesi, kapalı teklif usulü artırmayla yapılacak.

İhale kapsamında, arsa cinsi taşınmazın tahmini bedeli 41 milyon 30 bin 920 lira, geçici teminat tutarı 1 milyon 230 bin 927,6 lira olarak belirlendi.

Söz konusu ihale, 5 Kasım'da Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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