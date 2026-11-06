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Bolu'da Gölcük'ü çevreleyen ormanlarda sonbahar manzarası dronla görüntülendi

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Bolu'da Gölcük'ü çevreleyen ormanlarda sonbahar manzarası dronla görüntülendi
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Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ormanlarda sonbaharın gelişiyle ağaç yaprakları sarı ve kahverengi tonlarına büründü. Parktaki renk cümbüşü, çevredeki ormanlarla birlikte dronla görüntülendi.

BOLU'da doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ormanlarda, sonbahar renklerinin oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

Sonbaharın gelişiyle birlikte Bolu'daki ormanlarda, ağaçların yaprakları sarı ve kahverengi tonlarına büründü. Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Gölcük Tabiat Parkı'nı çevreleyen ormanlarda da sonbahar renkleri hakim oldu. Renk cümbüşünün yaşandığı tabiat parkındaki manzara dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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