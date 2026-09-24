Şanlıurfa'daki 5,4'lük depremin ardından Hilvan'da bir ev kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa'daki 5,4'lük depremin ardından Hilvan'da bir ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'da bugün saat 10.40 sıralarında kaydedilen deprem Kandilli verilerine göre 5,4 büyüklüğünde oldu ve Hilvan'da etkili hissedildi. Hilvan Gölcük Mahallesi'nde bir ev deprem sonrası kullanılamaz hale gelirken duvar ve yapı bölümlerinde dökülmeler ile yıkılmalar görüldü.
Şanlıurfa'da bugün saat 10.40 sıralarında meydana gelen ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5,4 büyüklüğünde kaydedilen deprem, Hilvan'da da etkili şekilde hissedildi.
Deprem sonrası Hilvan'ın Gölcük Mahallesi'nde bir evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Evde duvar ve yapı bölümlerinde dökülmeler ile yıkılmalar meydana geldiği görüldü.
Hasar gören ev, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı