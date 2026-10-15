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Kocaeli'de gece etkili olan sağanak İzmit'te su baskınlarına yol açtı

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Kocaeli'de gece etkili olan sağanak İzmit'te su baskınlarına yol açtı
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Kocaeli'de gece etkili olan sağanak, İzmit'te Turgut ve Tavşantepe mahalleleri ile Plajyolu Mahallesi'nde su baskınına yol açtı. D-130 kara yolunun Başiskele-Gölcük güzergahında yolun suyla kaplanması nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

KOCAELİ'de gece saatlerinde bastıran sağanak, İzmit ilçesinde su baskınlarına neden oldu.

İŞiddetli yağışın ardından İzmit ilçesindeki Turgut ve Tavşantepe mahalleleri ile Plajyolu Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. D-130 kara yolunun Başiskele- Gölcük güzergahında da yolun suyla kaplanması nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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