Kocaeli'de gece etkili olan sağanak İzmit'te su baskınlarına yol açtı

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KOCAELİ'de gece saatlerinde bastıran sağanak, İzmit ilçesinde su baskınlarına neden oldu.

İŞiddetli yağışın ardından İzmit ilçesindeki Turgut ve Tavşantepe mahalleleri ile Plajyolu Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. D-130 kara yolunun Başiskele- Gölcük güzergahında da yolun suyla kaplanması nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı