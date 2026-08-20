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TEKNOFEST Mavi Vatan Gölcük'te Başladı

TEKNOFEST Mavi Vatan Gölcük'te Başladı
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Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali TEKNOFEST Mavi Vatan, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. 23 Ağustos'a kadar sürecek festivalde teknoloji, savunma sanayii ve denizcilik alanındaki etkinlikler yer alacak. Ziyaretçiler, gemi ve uçakları yakından inceleme fırsatı buluyor.

TÜRKİYE'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali TEKNOFEST Mavi Vatan, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Kocaeli'de ilk kez düzenlenen festival, 23 Ağustos'a kadar teknoloji, savunma sanayii ve denizcilik alanındaki etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanan TEKNOFEST Mavi Vatan, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda sabah saat 09.00'da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Aileleriyle birlikte festival alanına gelenler, gemi ve uçakları yakından inceleyerek fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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