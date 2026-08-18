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Milli Savunma Bakanlığından "TEKNOFEST Mavi Vatan" paylaşımı

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Milli Savunma Bakanlığından, Kocaeli'de konuşlu Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan'a ilişkin paylaşım yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından, Kocaeli'de konuşlu Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan'a ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenleneceği belirtilerek, "Ülkemizin ve Deniz Kuvvetlerimizin denizlerdeki gücü ile bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini katılımcılarla buluşturacak TEKNOFEST Mavi Vatan'a gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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