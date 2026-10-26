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Gölcük'te MHP'li meclis üyesi Murat Saral, tartıştığı kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti

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Gölcük'te MHP'li meclis üyesi Murat Saral, tartıştığı kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde MHP'li belediye meclis üyesi Murat Saral, iddiaya göre tartıştığı A.I.U. tarafından tabancayla vuruldu. Çiftlik Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda ağır yaralanan Saral, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde MHP'li belediye meclis üyesi Murat Saral, tartıştığı kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, saat 18.00 sıralarında Gölcük Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gölcük Belediyesi'nin MHP'li meclis üyesi Murat Saral ile A.I.U. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından A.I.U. tabancayla Saral'a ateş etti.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Saral, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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