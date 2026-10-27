Murat Saral kimdir, Saral ailesinden mi? Murat Saral, neden öldü, kaç yaşında, nereli?

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde MHP'li Belediye Meclis Üyesi Murat Saral, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saral'ın vefatının ardından siyasi geçmişi, iş hayatı ve saldırıya ilişkin ayrıntılar gündeme geldi.

MURAT SARAL KİMDİR?

Murat Saral, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş bir siyasetçi ve iş insanıydı. Goodyear'da 24 yıl boyunca beyaz yaka çalışan olarak görev yapan Saral, aynı zamanda inşaat sektöründe faaliyet gösteren Akcenk Yapı'nın ortağıydı.

Saral, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Gölcük Belediye Meclisi'nde MHP'yi temsil etmeye başladı.

MURAT SARAL KAÇ YAŞINDA?

1977 doğumlu Murat Saral, 26 Ekim 2026'da hayatını kaybettiğinde 48 veya 49 yaşındaydı. Doğum günü bilgisi paylaşılmadığı için kesin yaşı net olarak belirlenemiyor.

MURAT SARAL NERELİ?

Murat Saral, 1977 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğdu ve burada büyüdü. Gölcük'ün eski ailelerinden Hasaneyn eşrafından olduğu belirtilen Saral'ın cenazesinin Hasaneyn Köy Mezarlığı'nda toprağa verilmesi planlandı.

MURAT SARAL SARAL AİLESİNDEN Mİ?

Murat Saral'ın, Gölcük'ün köklü ailelerinden Hasaneyn eşrafından geldiği aktarılıyor. Ancak bu bilgi, kamuoyunda bilinen diğer Saral ailesiyle akrabalık ilişkisini tek başına doğrulamıyor. Aile bağlantısına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

MURAT SARAL MHP'DE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Gençlik yıllarında Gölcük Ülkü Ocakları'nda yetişen Murat Saral, siyasete babası, MHP'li merhum Cemal Saral'ın izinden giderek başladığını anlatmıştı. Saral, MHP Gölcük İlçe Başkanlığı bünyesinde iki dönem ilçe başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Bu görevleri Bilal Çakır ve Derya Çavdar'ın ilçe başkanlığı dönemlerinde yürüttü.

Saral, 1 Aralık 2023'te MHP'den Gölcük Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı başvurusunda bulundu. 2024 yerel seçimlerinin ardından belediye meclis üyesi olarak görev yapmaya başladı.

MURAT SARAL NEDEN ÖLDÜ?

Murat Saral, 26 Ekim 2026 akşamı saat 18.00 sıralarında Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Yerel basında yer alan bilgilere göre bir kişiyle yaşadığı tartışmanın ardından tabancayla vurulan Saral, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Murat Saral hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin ise resmi açıklamalar esas alınmalı.