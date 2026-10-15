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Kocaeli Gölcük'te sağanak sonrası istinat duvarı çöktü, elektrik direği yan yattı

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Kocaeli Gölcük'te sağanak sonrası istinat duvarı çöktü, elektrik direği yan yattı
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Kocaeli'de etkili olan şiddetli sağanak, Gölcük ilçesinde korku dolu anlara neden oldu. Değirmendere Mahallesi'nde yağışın ardından dev bir istinat duvarı büyük bir gürültüyle çökerken, hemen yanında bulunan elektrik direği de yan yattı. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış, kent genelinde olumsuzluklara neden oldu.

TUZLA BUZ OLDU

Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde yağışın ardından dev istinat duvarı çöktü. Yağışa dayanamayarak çöken istinat duvarının yıkılmasıyla birlikte yanındaki elektrik direği de yan yattı

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde istinat duvarının çökmesi ve elektrik direğinin yan yatması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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