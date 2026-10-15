Kocaeli Gölcük'te sağanak sonrası istinat duvarı çöktü, elektrik direği yan yattı

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Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış, kent genelinde olumsuzluklara neden oldu.

TUZLA BUZ OLDU

Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde yağışın ardından dev istinat duvarı çöktü. Yağışa dayanamayarak çöken istinat duvarının yıkılmasıyla birlikte yanındaki elektrik direği de yan yattı

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde istinat duvarının çökmesi ve elektrik direğinin yan yatması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı