Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisini aldattığı ve tahrik ettiğini öne sürdüğü eski eşini sokak ortasında 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan sanık, 2 yıl 4 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi.

Olay, 1 Şubat 2025'te Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Tuba Y. (30), olaydan bir hafta önce boşandığı eski eşi Tuncay H. (38) tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı. O anları gören mahalleli, sopalarla şahsı linç etmeye çalıştı. Yerden kalkarak eski kocasını linç etmeye çalışan vatandaşları uzaklaştırmaya çalışan kadın, "O benim çocuklarımın babası" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kalabalığın elinden kurtardığı Tuncay H.'yi gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, tarafların 24 Ocak'ta anlaşmalı şekilde boşandıkları, olay sebebiyle Tuba Y.'nin vücudunda 15 bıçak yarası ve kemik kırığı olduğu bilgisine yer verildi. Tutuklu bulunan sanık, 4 haziranda görülen son celsede tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan itiraz üzerine sanık tekrardan nöbetçi mahkeme tarafından tekrar tutuklandı.

Sanığa 2 yıl 4 ay hapis cezası

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. duruşmasına, "kadına ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan tutuklu sanık Tuncay H. ve avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Tuncay H., önceki celselerde verdiği ifadelerini tekrar ettiğini beyan etti. Sanık, "Öldürmeye yönelik hareket etmedim, öldürme niyetim yoktu. Kendisi beni her seferinde tahrik etti. Çocuklarımın annesi evlenip kendine yeni bir hayat kurdu. Çocuklarımla yeni bir hayat kurmam için sizden yardım bekliyorum, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığı, boşandığı eşe karşı kasten yaralama suçundan haksız tahrik altında suçu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 4 ay hapis cezası vererek tahliye etti.

"Bana 'Adam olsaydın' dedi"

Öte yandan, sanık ilk duruşmadaki savunmasında olay gününe ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Olay günü eski eşim çocukları görmek için bana gelecekti. Çocuğum epilepsi hastası, o yüzden ben GPS özellikli kol saati almıştım, gerektiğinde çocuklarımı takip edebilmem için. Oğlum kol saatini bulamayınca bulana kadar çocuğu göndermeyi düşünmedim. Bunun üzerine kızım da bunu annesine haber vermiş. Annesi de bu duruma sinirlenmiş olacak ki bana, 'Çocukları senden alacağım o zaman, sen göreceksin çocuk nasıl gösterilmiyormuş' şeklinde sözler söyledi. Bu sırada evin önüne gelmiş miydi hatırlamıyorum. Ben de çocuklar bunları duymasın diye dışarıya çıktım, neden böyle yaptığını sordum. 'Çocuk hasta GPS cihazı olmazsa çocuğu nasıl takip edeceğiz' dedim. Tartıştık. 'Sen yaptıklarından utanmıyorsun, bir de beni tehdit ediyorsun. Madem alacaktın mahkemede neden çocukları verdin?' dedim. Bu şekilde tartıştık. 'Ben seni aldatmadım' diyordu. 'Hani bana kendini ispatlayacaktın' dedim, o da bana 'Adam olsaydın' dedi. Bu lafın üzerine sinirlendim, o andan sonrasını hatırlamıyorum. Cebimde eşimin bana hediye olarak aldığı cep çakısı vardı. Onu hep yanımda taşırdım, çünkü tornavida ve pense özelliği vardı. O an özel olarak yanıma almamıştım, o an nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum. Olay esnasında bir an kendime geldim. Ellerimdeki kanı görünce elimdeki bıçağı yere attım. Etraftaki insanlar bana saldırdıklarında, 'Beni bırakın, ona yardım edin, ambulans çağırın' diye bağırdım, pişmanım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı