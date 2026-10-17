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Kocaeli Gölcük'te sağanak sonrası 2 sitede 9 bina tedbir amaçlı tahliye edildi

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Kocaeli Gölcük'te sağanak sonrası 2 sitede 9 bina tedbir amaçlı tahliye edildi
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sağanak sonrası toprak kayması ve istinat duvarı çökmesi yaşanan 2 sitede 9 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. 65 kişinin yaşadığı 51 daire boşaltılırken bina sakinleri belediye tesislerine yerleştirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sağanak sonucu toprak kayması ve istinat duvarı çökmesi yaşanan 2 sitedeki 9 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

İlçede etkili olan kuvvetli yağışın ardından toprak kaymasının yaşandığı Halıdere Körfez Mahallesi Kabakkıran Caddesi'nde bulunan 6 bloklu sitede AFAD ekiplerince inceleme yapıldı. İnceleme sonucu 65 kişinin yaşadığı 51 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bina sakinleri, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in talimatıyla belediye tesislerine yerleştirildi.

Değirmendere Topçular Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde ise istinat duvarı yıkıldı.

Kopan toprak ve beton parçalarının sitenin bahçesine düşmesi nedeniyle 3 blok tedbir amaçlı boşaltıldı, 1 otomobilde de hasar oluştu.

Olaydan etkilenen ailelerden biri, belediye tesislerinde misafir ediliyor.

"Yeni istinat duvarı yapılması için çalışma başlatıldı"

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ile Sezer, bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İncelemenin ardından tehlike oluşturan istinat duvarının güvenli şekilde kaldırılması için çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Planlama kapsamında öncelikle yol ile duvar arasında kalan toprağın alınması, ardından duvarın yol tarafına doğru kontrollü şekilde yıkılarak kaldırılması öngörülüyor.

İstinat duvarının güvenli şekilde kaldırılmasının ardından bölgede yeni bir duvar yapılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalarla bölgede oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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