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Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Kestel ilçesi Gölcük Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahale ile 2,5 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Kestel ilçesi Gölcük Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahale ile 2,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Cennet PORSUK/KESTEL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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