Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Kestel ilçesi Gölcük Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahale ile 2,5 saatte kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Kestel ilçesi Gölcük Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahale ile 2,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Cennet PORSUK/KESTEL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı