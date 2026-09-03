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Gölcük Sahilinde Emekli Polis Memuru Cesedi Bulundu

Gölcük Sahilinde Emekli Polis Memuru Cesedi Bulundu
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Yüzbaşılar Sahili'nde denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin 58 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, cesedi sudan çıkardı; kesin ölüm nedeni yapılacak incelemeler sonrası belirlenecek. Soruşturma sürüyor.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin emekli polis memuru Mustafa Ö.'ye (58) ait olduğu belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yüzbaşılar Sahili'nde meydana geldi. Deniz kıyısında hareketsiz halde bir erkeği görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin emekli polis memuru Mustafa Ö. olduğu belirlendi. Mustafa Ö.'nün cansız bedeni inceleme sonrası morga kaldırıldı. Mustafa Ö.'nün kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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