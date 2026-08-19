Haberler

TEKNOFEST Mavi Vatan'da Görkemli Deniz Geçişi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Türk donanmasına ait gemiler İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı; TCG Anadolu, TCG Barbaros ve denizaltılar dahil, vatandaşlar 'Türk bayrağını al' çağrısıyla geçişi izledi.

Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında deniz araçları, İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen TEKNOFEST Mavi Vatan, İzmit Körfezi'nde tarihi bir buluşmaya sahne oluyor. "Türk bayrağını al, Körfeze gel" çağrısıyla sahil kenarlarına gelen vatandaşlar, Türk donanmasının gurur veren geçişine tanıklık etti.

Selamlama geçişi, Altınova, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit ve Sekapark rotasını takip ederek Derince'de son buldu.

Denizlerdeki bu görkemli geçişte, Türk donanmasının gururu TCG Alemdar, TCG Akçay, TCG Barbaros, TCG Salihreis ve TCG Derya başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki gemiler ve denizaltılar yer aldı.

Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında yapılan geçişte ise TCG Anadolu ve TCG Heybeliada görev yaptı.

Kaynak: AA
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yıl Galatasaray'da görev yapmıştı! Süper Lig ekibiyle anlaştı

13 yıl Galatasaray'da görev yapmıştı! Süper Lig ekibiyle anlaştı
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Sandıklı'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Afyon'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Rakamlar netleşmeye başladı

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte dillendirilen rakam
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı

Maç bitince çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti

Duruşmaya damga vuran yüzleşme: Cemal abi emin misin?