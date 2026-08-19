TEKNOFEST Mavi Vatan'da Görkemli Deniz Geçişi

Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında deniz araçları, İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen TEKNOFEST Mavi Vatan, İzmit Körfezi'nde tarihi bir buluşmaya sahne oluyor. "Türk bayrağını al, Körfeze gel" çağrısıyla sahil kenarlarına gelen vatandaşlar, Türk donanmasının gurur veren geçişine tanıklık etti.

Selamlama geçişi, Altınova, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit ve Sekapark rotasını takip ederek Derince'de son buldu.

Denizlerdeki bu görkemli geçişte, Türk donanmasının gururu TCG Alemdar, TCG Akçay, TCG Barbaros, TCG Salihreis ve TCG Derya başta olmak üzere Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki gemiler ve denizaltılar yer aldı.

Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında yapılan geçişte ise TCG Anadolu ve TCG Heybeliada görev yaptı.

Kaynak: AA