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Kocaeli Gölcük'te silahlı kavgada öldürülen kişinin katil zanlısı İznik'te yakalandı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dün akşam Hisareyn Merkez Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Polis, olayın zanlısını Bursa'nın İznik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı; zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Hisareyn Merkez Mahallesi'nde Murat Saral'ı silahla öldüren kişinin A.İ.U. olduğunu belirledi.

Şüpheli, Bursa'nın İznik ilçesinde ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hisareyn Merkez Mahallesi Kınalı Sokak'ta silahla vurulan Murat Saral, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Saral'ın Gölcük Belediyesinin MHP'li meclis üyesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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