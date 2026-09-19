Haberler

Kocaeli Gölcük'te kahvehanede kumar denetiminde 4 kişiye 46 bin 416 TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Gölcük'te kahvehanede kumar denetiminde 4 kişiye 46 bin 416 TL ceza kesildi
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük'teki kahvehanede kumar oynatıldığını tespit etti. Kumar oynattığı belirlenen 1 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 TL ceza kesildi; kumardan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL'ye el konuldu.

Kocaeli'de bir kahvehaneye yapılan denetimde kumar oynatıldığı tespit edildi. Kumar oynattığı belirlenen 1 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL ceza kesildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda dün Gölcük ilçesinde bulunan ruhsatlı kahvehanede denetim yapıldı. Denetimde M.Ö. isimli şahsın kumar oynattığı tespit edildi. Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 228. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı. Kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye ise toplam 46 bin 416 TL idari yaptırım uygulanırken, kumardan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL paraya el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sahneye çocukları çağıran Bülent Ersoy harçlık verirken kesenin ağzını açtı

Bonkör Diva: Kesenin ağzını açtı, çocuklar havalara uçtu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi

14 yıl sonra aynı kabus! Polise özel yetki verildi
Adı tartışma konusu olan YENİ Parti'de iki isim üzerinde duruluyor

Yargıtay tebligatı göndermişti: Masada 2 alternatif isim var

Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak

İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheliye işlem

Kozinoğlu soruşturmasında 4 şüpheliye işlem! Aralarında Uğur da var
Ülke bu derbiyi konuşuyor! Polis harekete geçti

Dev derbi öncesi olanlar oldu!
Dedektörle arama yaptığı tarlasında hazine buldu

Bulduğu hazineyle hayatı kurtuldu