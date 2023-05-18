Erasmus Haberleri - Erasmus Haber - Haberler

Erasmus Haberleri
Erasmus haber, Erasmus son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Beşiktaş Belediyesi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden 'Şeref Bayrağı' ödülünü aldı
Beşiktaş Belediyesi Avrupa Ödülü'nün ikinci basamağı olan 'Şeref Bayrağı'nı almaya hak kazandı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Tarım liseleri yeniden yapılandırıldı, öğrenci sayısı yüzde 100 arttı
Güney Afrika'da koltuğunun altında kobra yılanı gören Güney Afrikalı pilot acil iniş yaptı
Türk öğrenciye "NATO" bahanesiyle ayrımcılık yapan İsveç'teki üniversite özür diledi
Adana yerel: Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi, Avrupalı Konukları Ağırladı
İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Azerbaycan televizyonuna konuk oldu Açıklaması
BABASINDAN HABERSİZ OKUDU, PARİS'TE DOKTORA YAPTI, ÖRNEK OLMASI İÇİN HİKAYESİNİ KİTAPLAŞTIRDI
Tercih döneminin gözdesi: TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
"Erasmus Yükseköğretim Arkeolojik Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyon" töreni
ADÜ Rektörü Aldemir, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı'yı ağırladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Lipavsky ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)