Erasmus Haberleri - Erasmus Haber - Haberler

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Erasmus Haberleri

Erasmus haber, Erasmus son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Mİsafir gönüllü Militsa Gürsu'ya çok alıştı

Mİsafir gönüllü Militsa Gürsu'ya çok alıştı

Erasmus - 18.05.2023
Mİsafir gönüllü Militsa Gürsu'ya çok alıştı

Mİsafir gönüllü Militsa Gürsu'ya çok alıştı

Erasmus - 18.05.2023
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç incelemelerde bulundu

Erasmus - 17.05.2023
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa

Erasmus - 17.05.2023
Keban'da öğrenciler Erasmus Projesi kapsamında Hollanda'ya uğurlandı

Keban'da öğrenciler Erasmus Projesi kapsamında Hollanda'ya uğurlandı

Erasmus - 16.05.2023
Türk gençlerden AB'de bedava bilete yoğun ilgi

Türk gençlerden AB'de bedava bilete yoğun ilgi

Erasmus - 15.05.2023
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 11 ülkeden gelen gençlerle buluştu

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 11 ülkeden gelen gençlerle buluştu

Erasmus - 12.05.2023
Beşiktaş Belediyesi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden 'Şeref Bayrağı' ödülünü aldı

Beşiktaş Belediyesi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden 'Şeref Bayrağı' ödülünü aldı

Erasmus - 11.05.2023
Beşiktaş Belediyesi Avrupa Ödülü'nün ikinci basamağı olan 'Şeref Bayrağı'nı almaya hak kazandı

Beşiktaş Belediyesi Avrupa Ödülü'nün ikinci basamağı olan 'Şeref Bayrağı'nı almaya hak kazandı

Erasmus - 11.05.2023
Öğrencilere Koçaslan'dan uygulamalı mesleki eğitim

Öğrencilere Koçaslan'dan uygulamalı mesleki eğitim

Erasmus - 03.05.2023
Tarım liselerinde öğrenci sayısı yüzde 100 arttı

Tarım liselerinde öğrenci sayısı yüzde 100 arttı

Erasmus - 30.04.2023
Milli Eğitim Bakanı Özer: Tarım liseleri yeniden yapılandırıldı, öğrenci sayısı yüzde 100 arttı

Milli Eğitim Bakanı Özer: Tarım liseleri yeniden yapılandırıldı, öğrenci sayısı yüzde 100 arttı

Erasmus - 30.04.2023
Torbalı Belediyesi'nden Doğa Dostu Projeye Destek

Torbalı Belediyesi'nden Doğa Dostu Projeye Destek

Erasmus - 12.04.2023
Güney Afrika'da koltuğunun altında kobra yılanı gören Güney Afrikalı pilot acil iniş yaptı

Güney Afrika'da koltuğunun altında kobra yılanı gören Güney Afrikalı pilot acil iniş yaptı

Erasmus - 05.04.2023
Dr. Şefik Gökçe kimdir?

Dr. Şefik Gökçe kimdir?

Erasmus - 17.02.2023
Türk öğrenciye 'NATO' bahanesiyle ayrımcılık yapan İsveç'teki üniversite özür diledi

Türk öğrenciye "NATO" bahanesiyle ayrımcılık yapan İsveç'teki üniversite özür diledi

Erasmus - 17.01.2023
İsveçli profesör, İsveç'in NATO üyeliği nedeniyle Türk öğrenciyi cezalandırdı

İsveçli profesör, İsveç'in NATO üyeliği nedeniyle Türk öğrenciyi cezalandırdı

Erasmus - 14.01.2023
AB'den 35 bin gence ücretsiz tren bileti

AB'den 35 bin gence ücretsiz tren bileti

Erasmus - 12.09.2022
Adana yerel: Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi, Avrupalı Konukları Ağırladı

Adana yerel: Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi, Avrupalı Konukları Ağırladı

Erasmus - 09.09.2022
Betül Bıyık, Dünyadaki İlk ve Tek Medikal E-Pazaryerini Kurdu

Betül Bıyık, Dünyadaki İlk ve Tek Medikal E-Pazaryerini Kurdu

Erasmus - 01.08.2022
TFF bünyesinde görev yapan hukuk kurullarının başkan ve üyeleri tanıtıldı

TFF bünyesinde görev yapan hukuk kurullarının başkan ve üyeleri tanıtıldı

Erasmus - 20.07.2022
İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Azerbaycan televizyonuna konuk oldu Açıklaması

İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Azerbaycan televizyonuna konuk oldu Açıklaması

Erasmus - 18.07.2022
Prof. Dr. Karacabey: 21. yüzyıl insanı olmak için diploma yetmez

Prof. Dr. Karacabey: 21. yüzyıl insanı olmak için diploma yetmez

Erasmus - 18.07.2022
BABASINDAN HABERSİZ OKUDU, PARİS'TE DOKTORA YAPTI, ÖRNEK OLMASI İÇİN HİKAYESİNİ KİTAPLAŞTIRDI

BABASINDAN HABERSİZ OKUDU, PARİS'TE DOKTORA YAPTI, ÖRNEK OLMASI İÇİN HİKAYESİNİ KİTAPLAŞTIRDI

Erasmus - 17.07.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Erasmus - 10.07.2022
ASELSAN'dan öğrencilere staj imkanı

ASELSAN'dan öğrencilere staj imkanı

Erasmus - 06.07.2022
MAÜ yurtdışından gelen öğrencileri ağırladı

MAÜ yurtdışından gelen öğrencileri ağırladı

Erasmus - 05.07.2022
Tercih döneminin gözdesi: TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Tercih döneminin gözdesi: TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Erasmus - 03.07.2022
4 farklı ülkeden gelecek gençler Sakarya'da afetlere hazır hale gelecek

4 farklı ülkeden gelecek gençler Sakarya'da afetlere hazır hale gelecek

Erasmus - 02.07.2022
Konak Belediye Başkanı Batur: 'Avrupa Şeref Bayrağı'nı Gururla Taşıyacağız'

Konak Belediye Başkanı Batur: "Avrupa Şeref Bayrağı'nı Gururla Taşıyacağız"

Erasmus - 02.07.2022
Lise öğrencileri Avusturya ve Çekya eğitiminden döndü

Lise öğrencileri Avusturya ve Çekya eğitiminden döndü

Erasmus - 29.06.2022
5 yılda 3 yabancı dil öğrenip çift diploma ile mezun oldu

5 yılda 3 yabancı dil öğrenip çift diploma ile mezun oldu

Erasmus - 29.06.2022
'Erasmus Yükseköğretim Arkeolojik Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyon' töreni

"Erasmus Yükseköğretim Arkeolojik Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyon" töreni

Erasmus - 28.06.2022
Ziraat profesörü, üçüncü üniversiteden 66 yaşında diplomasını aldı

Ziraat profesörü, üçüncü üniversiteden 66 yaşında diplomasını aldı

Erasmus - 28.06.2022
Tokat'ta öğretmen ve öğrenciler Erasmus Programı kapsamında Almanya'ya gitti

Tokat'ta öğretmen ve öğrenciler Erasmus Programı kapsamında Almanya'ya gitti

Erasmus - 25.06.2022
İspanyol öğretmen ve öğrenciler, leblebi üretimini yerinde inceledi

İspanyol öğretmen ve öğrenciler, leblebi üretimini yerinde inceledi

Erasmus - 25.06.2022
ADÜ Rektörü Aldemir, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı'yı ağırladı

ADÜ Rektörü Aldemir, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı'yı ağırladı

Erasmus - 24.06.2022
Makedonya ve Romanya'dan gelen ziyaretçiler Kayaşehir'de

Makedonya ve Romanya'dan gelen ziyaretçiler Kayaşehir'de

Erasmus - 21.06.2022
Adıyaman'da öğretmenlere ödül

Adıyaman'da öğretmenlere ödül

Erasmus - 19.06.2022
TİKA'dan Cezayir'de Cezayir Osmanlı Mirası Araştırmaları Merkezi

TİKA'dan Cezayir'de Cezayir Osmanlı Mirası Araştırmaları Merkezi

Erasmus - 18.06.2022
İzmit Belediyesi E-Öğrenim Platformu ile Türk kültürünü Avrupa'ya tanıtacak

İzmit Belediyesi E-Öğrenim Platformu ile Türk kültürünü Avrupa'ya tanıtacak

Erasmus - 15.06.2022
İzmit Belediyesi E-Öğrenım Platformu İle Türk Kültürünü Avrupa'ya Tanıtacak

İzmit Belediyesi E-Öğrenım Platformu İle Türk Kültürünü Avrupa'ya Tanıtacak

Erasmus - 15.06.2022
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Kuzey Makedonya'da eğitim programına katıldı

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Kuzey Makedonya'da eğitim programına katıldı

Erasmus - 14.06.2022
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Erasmus - 13.06.2022
Meslek lisesi öğrencileri mezun olmadan iş teklifi alıyor

Meslek lisesi öğrencileri mezun olmadan iş teklifi alıyor

Erasmus - 13.06.2022
Sudan'da YTB'nin 'Türkiye Bursları'na yaklaşık 10 bin kişi başvurdu (2)

Sudan'da YTB'nin "Türkiye Bursları"na yaklaşık 10 bin kişi başvurdu (2)

Erasmus - 12.06.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Lipavsky ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çek mevkidaşı Lipavsky ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Erasmus - 11.06.2022
Kuyucak'ta ilk kez 'Bilim ve Kültür Şenliği' yapıldı

Kuyucak'ta ilk kez 'Bilim ve Kültür Şenliği' yapıldı

Erasmus - 10.06.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Prag'da Türk öğrenciler tarafından karşılandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Prag'da Türk öğrenciler tarafından karşılandı

Erasmus - 09.06.2022
Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti

Erasmus öğrencileri Esenyurt'u ziyaret etti

Erasmus - 09.06.2022
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