Haberler

Sırbistan'daki Djuka Dinic İzci Kulübü, Rektör Akkaya'ya teşekkür belgesi takdim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sırbistan'daki Djuka Dinic İzci Kulübü, Rektör Akkaya'ya teşekkür belgesi takdim etti
Güncelleme:
+33 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Erasmus+ KA152 kapsamında Sırbistan'da tamamlanan Digital Detox (2024) ve Back to Nature (2025) projelerine katkıları nedeniyle ziyaret edildi. Djuka Dinic İzci Kulübü Başkanı Djordje Petrovic, Rektör Ahmet Akkaya'ya teşekkür belgesi takdim etti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Erasmus+ KA152 kapsamındaki projelere sunduğu katkılar dolayısıyla Sırbistan'da faaliyet gösteren Djuka Dinic İzci Kulübü tarafından ziyaret edildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ortaklığında Erasmus+ KA152 Gençlik Değişimleri kapsamında Sırbistan'ın Niş ve Zlatibor kentlerinde gerçekleştirilen "Digital Detox" (2024) ve "Back to Nature" (2025) projeleri başarıyla tamamlandı. Spor Bilimleri Fakültesinden Arş. Gör. Ayşe Kübra Aktaş'ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalışmaların ardından Sırbistan'da faaliyet gösteren Djuka Dinic İzci Kulübü Başkanı Djordje Petrovic, BARÜ'ye ziyarette bulundu.

Projeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin ve olası iş birliklerinin değerlendirildiği ziyarette, İzci Kulübü Başkanı Petrovic tarafından BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'ya teşekkür belgesi takdim edildi. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilebilecek yeni etkinlik ve proje çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Akkaya, nazik ziyaretleri ve yakın ilgileri dolayısıyla Djuka Dinic İzci Kulübü Başkanı Djordje Petrovic'e teşekkür etti.

Kulüp Başkanı Petrovic ise misafirperverlikleri dolayısıyla Rektör Akkaya'ya teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

Nefret sokaklara sığmadı!
Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi! Hedefi böyle imha etti

Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi
İzmirli avukat Ebru Bilgen'in adıyla sahte ruhsat gönderdiler! Bir günde yaklaşık 1 milyon lira topladılar

'Uzlaşma dosyanız var' telefonuna dikkat! Ruhsat bile sahte çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilecik Bozüyük'te kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobil kamyona arkadan çarptı! Ön koltuktaki yolcu kurtarılamadı
Buket Tekışık'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Hallederiz" Buket'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti

Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı! İstenen rakama bakın

Bir işin de suyunu çıkarmasanız keşke! Trabzon'daki ilana bakın
Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim

Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim
Boş salon ayarlarını bozdu! Netanyahu dünyayı elindeki cihazla tehdit etti

Dünyayı bu cihazla tehdit etti
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık hazırlığı! Avrupa'dan teklif bekliyor

İlk 11'e giremeyince korkulan oldu!