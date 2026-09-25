Sırbistan'daki Djuka Dinic İzci Kulübü, Rektör Akkaya'ya teşekkür belgesi takdim etti

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Bartın Üniversitesi (BARÜ) Erasmus+ KA152 kapsamındaki projelere sunduğu katkılar dolayısıyla Sırbistan'da faaliyet gösteren Djuka Dinic İzci Kulübü tarafından ziyaret edildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ortaklığında Erasmus+ KA152 Gençlik Değişimleri kapsamında Sırbistan'ın Niş ve Zlatibor kentlerinde gerçekleştirilen "Digital Detox" (2024) ve "Back to Nature" (2025) projeleri başarıyla tamamlandı. Spor Bilimleri Fakültesinden Arş. Gör. Ayşe Kübra Aktaş'ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalışmaların ardından Sırbistan'da faaliyet gösteren Djuka Dinic İzci Kulübü Başkanı Djordje Petrovic, BARÜ'ye ziyarette bulundu.

Projeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin ve olası iş birliklerinin değerlendirildiği ziyarette, İzci Kulübü Başkanı Petrovic tarafından BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'ya teşekkür belgesi takdim edildi. Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilebilecek yeni etkinlik ve proje çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Akkaya, nazik ziyaretleri ve yakın ilgileri dolayısıyla Djuka Dinic İzci Kulübü Başkanı Djordje Petrovic'e teşekkür etti.

Kulüp Başkanı Petrovic ise misafirperverlikleri dolayısıyla Rektör Akkaya'ya teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı