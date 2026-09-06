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TÜSF'ün iki projesine AB'den 310 bin avro hibe

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) Erasmus+ Sport 2026 kapsamında hazırladığı VIGOS-FACT ve TRACES projeleri, Avrupa Birliği'nden toplam 310 bin avro hibe desteği aldı. Projeler, öğrencilerde spor gönüllülüğünü artırmayı ve geleneksel sporları üniversitelere taşımayı hedefliyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) Erasmus + Sport 2026 programı kapsamında hazırladığı iki proje, Avrupa Birliği (AB) desteği almaya hak kazandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TÜSF'ün koordinatör kuruluş olduğu VIGOS-FACT projesine 250 bin avro, ortak olarak yer aldığı TRACES projesine ise 60 bin avro hibe desteği sağlanacak. Böylece iki projenin toplam hibe bütçesi 310 bin avroya ulaştı.

TÜSF koordinasyonundaki VIGOS-FACT projesi 36 ay sürecek ve Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Letonya, Polonya, Romanya ve Portekiz'den 7 kuruluşu bir araya getirecek. Projeyle üniversite öğrencilerinin spor gönüllülüğü, liderlik ve sosyal sorumluluk alanlarında daha aktif rol almaları hedefleniyor.

EUSA Institute koordinasyonundaki TRACES projesinde ise Slovenya, Portekiz, Türkiye ve Hırvatistan'dan kuruluşlar yer alacak. 24 ay sürecek projeyle geleneksel spor ve oyunların üniversite ortamlarına taşınması ve kültürlerarası etkileşimin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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