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Bodrum'da Pedasa Antik Kenti'ne belediye ve Milli Eğitim iş birliğiyle gezi yapıldı

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Bodrum Belediyesi ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Pedasa Antik Kenti'ne inceleme gezisi düzenlendi. Bodrum Fen Bilimleri Ortaokulu öğrencileri ile Almanya'dan gelen Erasmus+ grubu, arkeolog eşliğinde antik kenti gezdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kültürel mirasın tanıtılması ve öğrencilere tarih bilincinin kazandırılması amacıyla Pedasa Antik Kenti'ne inceleme gezisi düzenlendi.

Bodrum Belediyesi ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Bodrum Fen Bilimleri Ortaokulu öğrencileri ile Erasmus+ Akreditasyon Projesi kardeş okul çalışması çerçevesinde Almanya'dan gelen öğrenci ve öğretmen grubu antik kenti gezdi.

Belediye personeli arkeolog Serap Topaloğlu eşliğinde gerçekleştirilen programda öğrencilere, Pedasa Antik Kenti'nin tarihi, Leleg Uygarlığı ve bölgenin arkeolojik önemi hakkında bilgi verildi.

Doğa yürüyüşü eşliğinde süren gezide Pedasa Athena Kutsal Alanı ile Akropolis ziyaret edilerek antik kentin tarihi ve arkeolojik özellikleri yerinde anlatıldı.

Etkinlik, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmelerini sağlayan oryantiring çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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