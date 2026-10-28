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Doç. Dr. Alchadziu, EBYÜ'ye Erasmus+ kapsamında bir haftalık ziyaret yaptı

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Doç. Dr. Alchadziu, EBYÜ'ye Erasmus+ kapsamında bir haftalık ziyaret yaptı
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Masaryk Üniversitesi Dil Merkezinde görev yapan Doç. Dr. Athena Alchadziu, Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında EBYÜ'yü ziyaret etti. Bir hafta süren ziyarette Alchadziu, Eğitim Fakültesinde ders verdi ve Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile iş birliğini görüştü.

Masaryk Üniversitesi Dil Merkezinde görev yapan Doç. Dr. Athena Alchadziu, Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini (EBYÜ) ziyaret etti.

Bir hafta süren ziyaret kapsamında Eğitim Fakültesinde öğrencilere ders veren Alchadziu, akademisyenlerin katılımıyla çeşitli eğitim faaliyetlerinde de bulundu.

Ziyaret çerçevesinde EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ı makamında ziyaret eden Alchadziu'ya, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Özbay da eşlik etti.

Görüşmede, iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesi, iş birliği imkanlarının çeşitlendirilmesi ve akademik hareketliliğin artırılması konuları ele alındı.

Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında gerçekleştirilen ziyaretin, öğrenciler ve akademisyenler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağladığı, iki üniversite arasındaki akademik etkileşimin geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunduğu belirtildi.

EBYÜ'nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda önem taşıyan ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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