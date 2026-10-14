Erasmus+ KA210 projesinin final toplantısı Sakarya'da uluslararası katılımla yapıldı

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Sakarya Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda, Sakarya Üniversitesi, Genç Gelişim ve Girişim Derneği ile Sırbistan, İspanya ve Fransa'dan paydaşların katılımıyla, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Erasmus+ KA210 Projesi"nin final toplantısı yapıldı.

Kentte faaliyet gösteren derneklerin katılımıyla, Serdivan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, uluslararası işbirliğinin önemi, proje deneyimlerinin paylaşılması ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Proje kapsamında elde edilen deneyimler, kazanımlar ve iyi uygulama örnekleri toplantıda ele alınarak katılımcılarla paylaşıldı.

Gerçekleştirilen bilgi alışverişinde, proje sürecinde edinilen tecrübelerin sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu.

Avrupa Birliği fon desteğiyle yürütülen proje aracılığıyla sivil toplum kuruluşları arasında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Toplantı sonunda katılımcılara belgeleri verildi.

Kaynak: AA