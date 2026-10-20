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Karabük Üniversitesinin Erasmus+ bütçesi ek destekle 504 bin 700 avroya ulaştı

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Karabük Üniversitesinin Erasmus+ bütçesi ek destekle 504 bin 700 avroya ulaştı
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Karabük Üniversitesinin 2025 Erasmus+ KA131 projesine ara dağıtımda 31 bin 400 avro ilave destek sağlandı. Hibe bütçesi 473 bin 300 avrodan 504 bin 700 avroya yükselirken 26 bin 800 avro öğrenci, 4 bin 600 avro personel hareketliliklerine ayrıldı.

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) 2025 yılı Erasmus+ KA131 Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi kapsamında başlangıçta 473 bin 300 avro olarak belirlenen hibe bütçesi, 31 bin 400 avroluk ilave destekle 504 bin 700 avroya yükseldi.

Karabük Üniversitesinin 2025 Erasmus+ KA131 Projesi bütçesine ara dağıtım kapsamında 31 bin 400 avro ilave destek sağlandı.

Türkiye Ulusal Ajansınca açıklanan 2025 Başvuru Dönemi KA131 ara dağıtım sonuçları kapsamında sağlanan ek kaynak, öğrenci ve personel hareketliliklerine ayrıldı.

Bu kapsamda öğrenci öğrenim hareketliliğine 22 bin 700 avro, öğrenci staj hareketliliğine 4 bin 100 avro, personel ders verme hareketliliğine 2 bin 450 avro ve personel eğitim alma hareketliliğine 2 bin 150 avro ilave hibe tahsis edildi. Böylece ek bütçenin 26 bin 800 avrosu öğrenci hareketliliklerine, 4 bin 600 avrosu ise personel hareketliliklerine ayrılmış oldu.

İlave hibenin, öğrencilerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmelerine ve uygun kuruluşlarda staj yaparak deneyim kazanmalarına katkı sağlaması bekleniyor. Ek kaynakla akademik ve idari personelin yurt dışında ders verme ve eğitim alma faaliyetlerine katılımının da desteklenmesi amaçlanıyor.

Erasmus+ KA131 programı, yükseköğretim kurumlarının Avrupa'daki kurumlarla iş birliğini geliştirmesine, öğrencilerin farklı eğitim ortamlarında deneyim kazanmasına ve personelin mesleki bilgi ve deneyimlerini uluslararası düzeyde paylaşmasına imkan tanıyor.

KBÜ'nün hibe bütçesindeki artışın, üniversitenin uluslararası hareketlilik kapasitesinin geliştirilmesine ve Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarıyla akademik ve kültürel iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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