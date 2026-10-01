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Portekiz'den Avcılar'a gelen 6 öğretmen öğrencilerle buluştu

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Portekiz'den Avcılar'a gelen 6 öğretmen öğrencilerle buluştu
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AB Erasmus Programı kapsamında Portekiz'den Avcılar'a gelen 6 öğretmen, Cihangir İlkokulu'ndaki Göçmen Öğrencilerin Eğitim Entegrasyonu çalışmasına katıldı. Öğrencilerle şarkı söyleyip oyun oynayan öğretmenler, 5 günlük ziyaretin ilk gününde sınıflarda eğitim hakkında bilgi aldı.

AVRUPA Birliği'nin (AB) 'Erasmus Programı' kapsamında, Portekiz'den Avcılar'a gelen 6 öğretmen, 'Göçmen Öğrencilerin Eğitim Entegrasyonu' programı kapsamında düzenlenen çalışmaya katıldı. Konuk öğretmenler okulda sıcak ilgiyle karşılanırken, öğrencilerle Türkçe - Portekizce şarkılar söyleyip oyunlar oynadı.

Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarını destekleyen projesi kapsamında Portekiz'in başkenti Lizbon yakınlarındaki hazırlık okulunda görevli 6 öğretmen, 'Kardeş okul' seçilen Cihangir İlkokulu'na geldi. Okul Müdürü İsmail Akçay ve okuldaki öğretmenlerin yanı sıra veliler, konuk öğretmenlerle yakından ilgilendi. Öğretmenler 5 günlük ziyaretlerinin ilk gününde sınıflara girerek, öğrencilere verilen eğitim hakkında bilgi aldı.

OYUN OYNADILAR; PORTEKİZCE ŞARKI SÖYLEDİLER

Birinci sınıf öğrencileriyle 'Gece-gündüz' oyununu oynayan öğretmenleri, bir başka sınıfta öğrenciler yöresel Portekiz kıyafetleri bulunan öğrenciler 'Bem-vindos' (Hoşgeldiniz) diyerek karşıladı. Diğer sınıfta ise, Türkiye ve Portekiz bayrakları bulunan öğrenciler, müzisyen Murat Balkan'ın hazırladığı Türkçe-Porkekizce şarkılar söyledi. Konuk öğretmenler, panoya asılan zarflarda ise, öğretmenlerle ilgili duygunlarını yazdı. Velilerin evlerinde hazırla ikram ettikleri tarhana çorbası, etli kuru fasulye, pilav ve baklavayı çok seven öğretmenler adına konuşan Ilda Maria Martins Leitao Rodrigues, gösterilen sıcak ilgiye ve konukseverlik gösteren herkese teşekkür etti. Rodrigues, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Şahin'i ve Türkiye'nin en kalabalık okullarından biri olarak gösterilen Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nu da ziyaret edeceklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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