Haberler

Uluslararası Heritage Game konferansı ATÜ’nün ev sahipliğinde başladı

Uluslararası Heritage Game konferansı ATÜ’nün ev sahipliğinde başladı
Güncelleme:
+36 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında desteklenen "Heritage Game" projesinin kapanış etkinliği olan "Sürdürülebilir Kültürel Miras Uygulamalarında Bir Katalizör Olarak Oyunlaştırma Konferansı 2026" organizasyonuna ev...

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında desteklenen "Heritage Game" projesinin kapanış etkinliği olan "Sürdürülebilir Kültürel Miras Uygulamalarında Bir Katalizör Olarak Oyunlaştırma Konferansı 2026" organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.

Avrupa Birliği Erasmus+ destekli "Heritage Game" projesi kültürel mirasın korunması ve genç kuşaklara aktarılmasında sanal ve artırılmış gerçeklik gibi dijital inovasyon araçları ile oyunlaştırma yöntemlerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. 17 Eylül Perşembe gününe kadar sürecek olan kapanış konferansı kapsamında farklı ülkelerden gelen araştırmacılar bildiri sunumları, paneller ve atölye çalışmalarıyla projenin çıktılarını ve yeni nesil teknolojik uygulamaları ele alacak.

Üniversite kampüsünde hibrit formatta düzenlenen uluslararası konferansın açılış programı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Kültürel mirasın dijital çağda yeniden yorumlanmasının önemi

Açılış töreninde konuşan ve projenin önemine dikkat çeken ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, konuşmasında kültürel mirasın dijital çağın sunduğu imkanlarla yeniden yorumlanmasının önemini vurguladı. Rektör Sözen, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara ve uluslararası araştırmacılara teşekkür ederek organizasyonun bilim dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tomar Politeknik Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Joo Freitas Coroado ile Proje Koordinatörü Prof. Dr. Célio Gonçalo Marques da konuşmalarında uluslararası iş birliğinin altını çizerek ev sahipliğinden dolayı Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine ve tüm çalışma arkadaşlarına şükranlarını sundular.

Projenin bölgesel ve uluslararası düzeydeki katkılarına dikkat çeken Adana Vali Yardımcısı Hasan Balcı, organizasyona katkı sağlayan kurumlara ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Kültürel miras, sanal artırılmış gerçeklik, oyunlaştırma ve dijital inovasyon konularının ele alınacağı konferans, 17 Eylül Perşembe gününe kadar akademisyen ve araştırmacıların bildiri sunumlarıyla devam edecek. Konferans programı kapsamında Portekiz, Romanya, İtalya, Slovakya, Bulgaristan ve Çekya gibi pek çok farklı ülkeden davetli konuşmacılar bildiri sunumları, paneller ve atölye çalışmaları gerçekleştirecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakanlıktan 3 tarım ilacına yasak! Geri sayım başladı

Sağlık riski tespit edildi! O tarım ilaçları için geri sayım başladı
Arda Güler bebeği kucağına aldı! İmza gününden sıcacık kare

Arda Güler'den kalpleri ısıtan kare

Polisten elektrikli skuterle kaçtı, dron takibiyle yakalandı! Nefes kesen anlar kamerada

Kaçmak için tercih ettiği araç efsane! Nefes kesen takip kamerada
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
Japonya'ya ait insansız hava aracı Doğu Denizi'nde kayboldu

Koca ülke keşif aracını denizde kaybetti
Avustralya'da mahkeme, seri cinayet hükümlüsünün şartlı tahliyesini onayladı

Cesetler asit dolu varillerde bulunmuştu! Katil tahliye ediliyor
Antalya'da 'Sokağın hakkını verin' tehdidiyle kundaklanan oto galerinin 3 şüphelisi yakalandı

Kod adı Robin Dalton! Antalya'da galeri kundaklandı, 3 gözaltı
AK Partili Milletvekili Korkmaz: Vali beni tehdit etti, can güvenliğim yok

AK Partili vekil: Vali beni tehdit etti, can güvenliğim yok
Gülistan Doku soruşturmasında 4 tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar! Sayı artıyor
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde difteri salgınında 44 kişi hayatını kaybetti

Ölümcül salgın çocukları vurdu! Okulların açılışı ertelendi