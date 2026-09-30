Erasmus için gittiği Portekiz'de acı son! 23 yaşındaki Melek Öztürk nehirde boğuldu

Erasmus için gittiği Portekiz'de acı son! 23 yaşındaki Melek Öztürk nehirde boğulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Köşk ilçesinden Erasmus programıyla Portekiz'e giden 23 yaşındaki Melek Öztürk, arkadaşlarıyla gittiği Barcelos'taki Cávado Nehri'nde suya girdikten sonra gözden kayboldu. Dalgıçların yaklaşık bir saat süren aramasının ardından cansız bedenine ulaşılan genç öğrencinin cenazesi, işlemlerin ardından Türkiye'ye getirilip memleketi Köşk'te toprağa verilecek.
- Erasmus programı kapsamında Portekiz'de bulunan 23 yaşındaki Melek Öztürk, Barcelos kentine bağlı Barcelinhos bölgesindeki Cávado Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti.
- Öztürk'ün cansız bedenine, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen dalgıç ve kurtarma ekiplerinin yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonucunda ulaşıldı.
- Aydın'ın Köşk ilçesi Cumadere Mahallesi'nden olduğu belirtilen Öztürk'ün cenazesinin, Portekiz'deki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Köşk'te toprağa verileceği öğrenildi.
Aydın'ın Köşk ilçesinden Erasmus programı kapsamında Portekiz'de bulunan 23 yaşındaki Melek Öztürk, arkadaşlarıyla gittiği Cávado Nehri'nde suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti. Genç öğrencinin cenazesinin işlemlerin ardından memleketi Köşk'te toprağa verileceği öğrenildi.
ARKADAŞLARIYLA GİTTİĞİ NEHİRDE GÖZDEN KAYBOLDU
Edinilen bilgiye göre, olay Portekiz'in Barcelos kentine bağlı Barcelinhos bölgesindeki Cávado Nehri'nde meydana geldi. Erasmus programı kapsamında Portekiz'de bulunan 23 yaşındaki Melek Öztürk, arkadaşlarıyla birlikte nehir kıyısına gitti. Santo António das Vessadas bendi yakınında suya giren Öztürk, bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye dalgıç ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Nehirde başlatılan arama çalışmalarında ekipler yaklaşık bir saat boyunca çalışma yürüttü. Çalışmaların ardından genç öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.
CENAZESİ MEMLEKETİ KÖŞK'TE TOPRAĞA VERİLECEK
Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Cumadere Mahallesi'nden olduğu öğrenilen Melek Öztürk'ün cenazesinin, Portekiz'deki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği ve memleketi Köşk'te toprağa verileceği öğrenildi. Öztürk'ün genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumadere Mahallesi'nde de büyük üzüntüye neden oldu.