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BŞEÜ ile New York University Tirana arasında Erasmus+ KA171 anlaşması imzalandı

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BŞEÜ ile New York University Tirana arasında Erasmus+ KA171 anlaşması imzalandı
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BŞEÜ ile Arnavutluk'taki New York University Tirana arasında Erasmus+ KA171 anlaşması imzalandı. Anlaşma, Türk Dili ve Edebiyatı ile Bilgisayar Mühendisliği alanlarında öğrenci ve personel hareketliliğini kapsıyor; akademik ve kültürel etkileşimin güçlenmesi bekleniyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Arnavutluk'ta bulunan New York University Tirana arasında Erasmus+ KA171 iş birliği anlaşması imzalandı.

BŞEÜ ile Arnavutluk'ta bulunan New York University Tirana arasında imzalanan anlaşma, Türk Dili ve Edebiyatı ile Bilgisayar Mühendisliği alanlarında öğrenci ve personel hareketliliğini kapsıyor. Anlaşmayla öğrencilerin Arnavutluk'ta eğitim alarak farklı bir yükseköğretim sistemini tanımaları, akademik bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Fahriye Begüm Yıldızeli ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Ertürk'ün girişimleriyle hayata geçirilen iş birliği, akademik personelin de karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasına imkan sağlayacak. Anlaşmanın iki üniversite arasındaki akademik ve kültürel etkileşimi güçlendirmesi bekleniyor.

"Öğrencilerimizin dünyayla daha güçlü bağlar kurmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz"

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, uluslararası iş birliklerinin öğrencilerin gelişimi açısından önem taşıdığını belirterek, "Öğrencilerimizin yalnızca kendi üniversitelerinde değil, farklı ülkelerde de eğitim alarak yeni deneyimler kazanmasını istiyoruz. New York University Tirana ile imzaladığımız bu anlaşmayla öğrencilerimiz ve akademik personelimiz için yeni kapılar açıyoruz. Erasmus+ kapsamında geliştirdiğimiz iş birlikleriyle üniversitemizin uluslararası akademik ağını genişletmeye ve öğrencilerimizin dünyayla daha güçlü bağlar kurmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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