Nazilli'de Erasmus+ projesine gelen öğretmenler Eğitim Müdürü Güner'i ziyaret etti

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Aydın Nazilli'de Beşeylül Ortaokulu'nun misafiri olan proje ortağı Romanya, Polonya ve Hollanda'dan gelen öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner'i ziyaret etti.

Çevre bilincinin geliştirilmesini ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasını hedefleyen Green Practices for Green Europe Erasmus+ Projesi'ne ev sahipliği yapan Nazilli Beşeylül Ortaokulu, Romanya, Polonya ve Hollanda'dan gelen proje ortağı öğretmenlerle İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner'i ziyaret etti.

Türkçe karşılığı "Yeşil Bir Avrupa İçin Yeşil Uygulamalar" isimli projenin Türkiye ayağında birlikte çalışan öğretmenler, yaptıkları ziyarette proje hakkında Müdür Güner'i bilgilendirdi. Ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür eden Müdür Güner, öğrencilerde ve eğitimcilerde çevre bilincini geliştirmeyi, çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmayı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının eğitim ortamlarında benimsenmesini desteklemeyi amaçlayan uluslararası okul iş birliği projesinin oldukça önemli olduğunu ifade ederek başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı