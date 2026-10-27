Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nazilli'de Erasmus+ projesine gelen öğretmenler Eğitim Müdürü Güner'i ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nazilli'de Erasmus+ projesine gelen öğretmenler Eğitim Müdürü Güner'i ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazilli Beşeylül Ortaokulu'nun konuğu olan Romanya, Polonya ve Hollanda'dan gelen öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner'i ziyaret etti. Güner'e Green Practices for Green Europe Erasmus+ Projesi hakkında bilgi verildi.

Aydın Nazilli'de Beşeylül Ortaokulu'nun misafiri olan proje ortağı Romanya, Polonya ve Hollanda'dan gelen öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner'i ziyaret etti.

Çevre bilincinin geliştirilmesini ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasını hedefleyen Green Practices for Green Europe Erasmus+ Projesi'ne ev sahipliği yapan Nazilli Beşeylül Ortaokulu, Romanya, Polonya ve Hollanda'dan gelen proje ortağı öğretmenlerle İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner'i ziyaret etti.

Türkçe karşılığı "Yeşil Bir Avrupa İçin Yeşil Uygulamalar" isimli projenin Türkiye ayağında birlikte çalışan öğretmenler, yaptıkları ziyarette proje hakkında Müdür Güner'i bilgilendirdi. Ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür eden Müdür Güner, öğrencilerde ve eğitimcilerde çevre bilincini geliştirmeyi, çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmayı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının eğitim ortamlarında benimsenmesini desteklemeyi amaçlayan uluslararası okul iş birliği projesinin oldukça önemli olduğunu ifade ederek başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Samsun'da balayına çıkacağı gün araçta bıçak yarasıyla bulundu! 3 günlük evli diyetisyen ameliyata alındı

3 gün önce evlendi! Balayı sabahı araçta bıçak yarasıyla bulundu
Katliam göz göre göre gelmiş! 29 kez rehberlik verilmiş ama gerekli adım atılmamış

Katliam göz göre göre gelmiş! Ortaya çıkan yeni detay isyan ettirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık

Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık
Yüksekova'da esnaflığı bırakıp safran üretimine başladı! Kilosu 900 bin ile 1 milyon lira arasında

Kilosu 1 milyon liraya kadar çıkıyor! Hakkari'de hasat başladı
Danla Bilic yeniden rahatsızlandı: Evine sağlık ekipleri geldi

9 kez ameliyat olmuştu: Danla Bilic yeniden rahatsızlandı
Yüzde 90 görme engelli memur Şehmuz Çevik dünya şampiyonu oldu! 5 altın madalya kazandı

Görme engeli başarılarına engel olamadı! Tam 5 altın
Yürekleri ağza getirmişti! Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu belli oldu

Yürekleri ağza getirmişti! Ferdi'nin son durumu belli oldu
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike

Bu görüntülerin bedeli ağır olabilir! İşte olası cezalar
Barajlar doldu taştı ama İznik Gölü çekilmeye devam ediyor! Vatandaşların aklında tek soru: Çatlak mı var?

Dereler taştı, barajlar doldu! Bu göl ise çekilmeye devam ediyor