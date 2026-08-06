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TOGÜ'de 668 ders İngilizce verilecek

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erasmus+ ve değişim programlarıyla gelen öğrenci ve akademisyenler için 13 fakültede 668 dersi İngilizce sunmaya hazırlanıyor. Bu adımla uluslararası görünürlüğün ve hareketliliğin artması hedefleniyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Erasmus+ ve diğer değişim programları kapsamında üniversiteye gelecek öğrenci ve akademisyenlere yönelik eğitim olanaklarını genişletiyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 13 fakülteye bağlı 43 bölüm ve programda yer alan toplam 668 ders, ihtiyaç ve talebe göre İngilizce olarak da verilebilecek.

İngilizce dersler sayesinde uluslararası öğrencilerin kendi alanlarına uygun derslere erişiminin kolaylaştırılması, öğrenim hareketliliklerinin daha verimli yürütülmesi ve uluslararası akademisyenlerin eğitim faaliyetlerine katılımının artırılması hedefleniyor.

İngilizce sunulabilecek dersler, eğitim, fen-edebiyat, mühendislik ve mimarlık, sağlık bilimleri, ziraat, tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, spor bilimleri, güzel sanatlar, iktisadi ve idari bilimler ile İslami ilimler fakültelerinde yer alıyor.

Açıklamada, uygulamanın üniversitenin uluslararası görünürlüğünü ve tercih edilirliğini artırmasının, yeni akademik iş birliklerine ve öğrenci-öğretim elemanı hareketliliğine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi

Kaynak: AA
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