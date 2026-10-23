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Almanya'da ebe olarak çalışan İlayda Çırak, BŞEÜ Erasmus+ stajını Bilecik'te yaptı

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Almanya'da ebe olarak çalışan İlayda Çırak, BŞEÜ Erasmus+ stajını Bilecik'te yaptı
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Almanya'da ebe olarak çalışan İlayda Çırak, BŞEÜ Erasmus+ stajını Bilecik'te iki ay yaptı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gebelik, doğum ve kadın sağlığı alanında deneyim kazanan Çırak, farklı sağlık sistemini tanıyıp Türkçe becerilerini ilerletme imkanı buldu.

Almanya'da yüksek lisans eğitimi alan ve ebe olarak görev yapan İlayda Çırak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) Erasmus+ programı kapsamında deneyim yaşadı.

Almanya'daki Kuzey Ren-Vestfalya Katolik Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olan Çırak, BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliğine katıldı. Staj süresince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gebelik, doğum ve kadın sağlığı alanlarında mesleki deneyim kazandı. Bilecik'te geçirdiği iki ay boyunca farklı bir sağlık sistemini tanıyan Çırak, mesleki bilgisini geliştirmesinin yanı sıra Türkçe becerilerini ilerletme ve Türkiye'nin kültürel yapısını yakından tanıma imkanı buldu. Staj deneyimini değerlendiren Çırak, Bilecik'te geçirdiği sürenin kendisi için yalnızca mesleki bir eğitim olmadığını, kişisel gelişimine de önemli katkılar sağladığını belirtti. Farklı bir mesleki ve kültürel ortamı tanımanın bakış açısını zenginleştirdiğini ifade eden Çırak, kendisini içtenlikle karşılayan BŞEÜ'ye ve staj sürecinde destek olan Hemşirelik Bölümüne teşekkür etti.

"Farklı ülkelerden öğrencileri ağırlamaktan ve mesleki deneyim paylaşımına katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz"

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise Erasmus+ programının uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımındaki önemine değinerek, "Üniversitemizin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda farklı ülkelerden öğrencileri ağırlamaktan ve mesleki deneyim paylaşımına katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Erasmus+ hareketlilikleri, öğrencilerin farklı sağlık sistemlerini tanımalarına, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve kültürler arası etkileşim kurmalarına imkan sağlıyor. İlayda Çırak'ın Bilecik'te edindiği deneyimin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunmasını diliyor, uluslararası akademik iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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