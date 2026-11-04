Germencik Halk Eğitimi Merkezi heyeti Mallorca'daki Erasmus+ programına katıldı

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Germencik Halk Eğitimi Merkezi'nin ortakları arasında yer aldığı Culturecox Empowerment Projesi'nin son uluslararası hareketliliği İspanya'nın Mallorca Adası'nda gerçekleştirildi. Beş ülkenin iş birliğiyle yürütülen Erasmus+ projesi kapsamında Germencik'ten İspanya'ya giden heyette kurum müdürü, proje koordinatörü öğretmen ve iki yetişkin kursiyer de yer aldı.

Germencik Halk Eğitimi Merkezi'nin ortak olarak yer aldığı proje kapsamında düzenlenen son uluslararası hareketliliğe İspanya ev sahipliği yaptı. Mallorca Adası'ndaki Manacor kentinde bulunan CEPA Llevant tarafından gerçekleştirilen programa, Germencik Halk Eğitimi Merkezi'ni temsilen Kurum Müdürü Rıdvan Güleç, proje koordinatörü öğretmen Suna Unutmaz Özbek ve iki kursiyer katıldı.

Erasmus kapsamında yürütülen proje ile yetişkin bireylerin çevre bilinci, dijital beceriler ve aktif vatandaşlık alanlarında gelişimlerinin desteklenmesi, farklı ülkelerdeki iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor. Manacor'da düzenlenen program boyunca katılımcılar, ev sahibi kurum tarafından gerçekleştirilen eğitim ve kültürel etkinliklere katılarak İspanya'daki uygulamaları yakından tanıma fırsatı buldu.

Program kapsamında proje ortaklarıyla gerçekleştirilen toplantılarda ise bugüne kadar yürütülen faaliyetler, elde edilen kazanımlar ve projenin gelecekte de sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Farklı ülkelerden gelen katılımcılar, eğitim ve çevre alanındaki deneyimlerini paylaşarak ortak öğrenme ortamlarında bir araya geldi.

Beş ülke ortaklığında yürütüldü

Türkiye, İtalya, İspanya, Malta ve İrlanda'dan kurumların ortaklığıyla hayata geçirilen proje, farklı ülkelerde gerçekleştirilen uluslararası hareketliliklerle katılımcılara yeni öğrenme ve kültürel deneyim fırsatları sundu. Proje süresince yetişkin eğitimi, çevre bilinci, dijital beceriler ve aktif vatandaşlık konularında farklı ülkelerin uygulamaları tanıtıldı.

İspanya'daki son hareketlilikle birlikte projenin uluslararası faaliyetleri tamamlanırken, süreç boyunca elde edilen bilgi ve deneyimlerin Germencik Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek yaygınlaştırma çalışmalarıyla kursiyerlere ve yerel topluma aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı