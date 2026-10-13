ALKÜ, Cezayir'deki Tlemcen Üniversitesi ile iş birliği anlaşmaları imzaladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Cezayir'deki Tlemcen Üniversitesini ziyaret ederek üniversiteler arasında akademik iş birliğinin geliştirilmesi, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması ve ortak bilimsel projelerin yürütülmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında iki üniversite arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Mücahit Avcil ve Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Gülsiye Zeycan ile birlikte Cezayir'deki Tlemcen Üniversitesi ve Oran Başkonsolosluğunu ziyaret etti. Ziyaret programı, Oran Başkonsolosluğunda Konsolos Vekili Mustafa Ateşçi ile yapılan görüşmeyle başladı. Görüşmede Türkiye ile Cezayir arasındaki bilimsel çalışmalar ve Erasmus+ hareketlilikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Tlemcen Üniversitesi öğrencilerinin vize süreçlerinin de ele alındığı görüşmede Rektör Türkdoğan, Konsolos Vekili Ateşçi'ye çalışmalarında başarılar dileyerek misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Tlemcen Üniversitesi ile akademik bağlar güçleniyor

Oran Başkonsolosluğu ziyaretinin ardından Tlemcen Üniversitesine geçen ALKÜ heyeti, Rektör Prof. Dr. Mourad Meghachou ve Rektör Yardımcısı, Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. Hamza Şerif Ali ile bir araya geldi. Görüşmede Tlemcen Üniversitesinin akademik yapısı ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alındı. İki üniversite arasındaki iş birliğinin değerlendirildiği toplantıda çift diploma programları, uluslararası proje ortaklıkları, Erasmus+ kapsamında öğrenci ve akademisyen değişim programları ile ortak bilimsel çalışmalar gündeme geldi.

Teknoloji ve tıp alanlarında ortak çalışmalar

ALKÜ heyeti, Tlemcen Üniversitesi ziyaret programı kapsamında Teknoloji Fakültesini de ziyaret etti. Fakültenin akademik yapısı, eğitim programları ve araştırma faaliyetleri hakkında bilgi alan heyet, laboratuvarları ve araştırma durumlarını inceledi. Fakülte temsilcileri ve araştırmacılarla gerçekleştirilen görüşmelerde öğrenci ve personel hareketliliği, bilimsel çalışmalar ve akademik iş birliği imkanları ele alındı. Programın ikinci gününde ise Tlemcen Üniversitesi Tıp Fakültesi ziyaret edildi. Fakültenin eğitim altyapısı, akademik programları ve araştırma faaliyetleri hakkında bilgi alan ALKÜ heyeti, akademik ve idari temsilcilerle bir araya geldi. Görüşmelerde tıp ve sağlık bilimleri alanlarında iki üniversite arasında geliştirilebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Erasmus+ ve ortak bilimsel projeler gündemde

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Tlemcen Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıların iki üniversite arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Erasmus+ programı kapsamında öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel hareketliliğinin artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Türkdoğan, ortak araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi ve uluslararası projelerde birlikte yer alınması konularında çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. Gelecekte hayata geçirilebilecek iş birliği anlaşmaları ve ortak girişimler üzerinde de çalışacaklarını belirten Türkdoğan, ziyaretle iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesini ve öğrencilerin uluslararası eğitim ve deneyim durumlarının artırılmasını amaçladıklarını dile getirdi. İki üniversitedeki akademisyenlerin yürüteceği çalışmaların bilim dünyasına önemli katkılar sunacağını ifade eden Türkdoğan, iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayan Tlemcen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mourad Meghachou ve üniversite yönetimine teşekkür etti. ALKÜ'nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaretin, Türkiye ile Cezayir arasındaki yükseköğretim ilişkilerine katkı sağlaması ve iki üniversite arasında uzun vadeli akademik iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.

Tlemcen'in tarihi ve kültürel mirasını tanıdılar

Akademik temasların yanı sıra Rektör Türkdoğan ve beraberindeki heyet, Tlemcen'in tarihi ve kültürel mirasını tanıma fırsatı da buldu. İki gün süren program kapsamında Tlemcen Ulu Camii, tarihi Meşvar Sarayı, Mansurah ve tarihi minaresi ile Lalla Setti Platosu ziyaret edildi. Program, kapanış görüşmelerinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı