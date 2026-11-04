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Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi Erasmus+ deneyimini Milli Eğitim Müdürüne aktardı

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Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi Erasmus+ deneyimini Milli Eğitim Müdürüne aktardı
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Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi heyeti, Erasmus+ kapsamında Almanya'daki öğrenci hareketliliği ve işbaşı gözlem kazanımlarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu'na aktardı. Ziyarette Trier'deki Max-Planck-Gymnasium ile yürütülen proje çalışmaları değerlendirildi.

İzmir'de Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi heyeti, Erasmus+ Akreditasyonu kapsamında Almanya'da gerçekleştirdikleri öğrenci hareketliliği ve işbaşı gözlem faaliyetlerinin kazanımlarını paylaşmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu'nu ziyaret etti.

Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi, Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında gerçekleştirdiği Almanya hareketliliğinin deneyimlerini, kazanımlarını paylaşmak ve proje çıktılarını yaygınlaştırmak amacıyla Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu'nu ziyaret etti. Okul müdürü Yasemin Düzenli, öğretmenler Derya Cömert, İbrahim Ersöz, Çiğdem İpsara Küçük, Muhammet Emin Yılmaz ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, Almanya'nın Trier kentinde bulunan Max-Planck-Gymnasium ile yürütülen öğrenci grup hareketliliği ve öğretmen işbaşı gözlem faaliyetleri hakkında bilgi sunuldu.

Ziyaret kapsamında, 'Under the Same Sky, on the Same Ground, with the Same Souls' başlıklı projenin temel amaçları, gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencilerin uluslararası deneyimleri ve öğretmenlerin mesleki gözlem süreçleri değerlendirildi.

Heyet; küresel vatandaşlık, kültürlerarası iletişim, dijital farkındalık, sürdürülebilirlik ile ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele konularında yürütülen çalışmaları ve hareketlilik sürecinde elde edilen kazanımları aktardı. Ayrıca farklı kültürlerle etkileşim kurmanın, uluslararası iş birlikleri geliştirmenin ve iyi eğitim uygulamalarını paylaşmanın öğrenci ve öğretmen gelişimine sağladığı katkılar ile Erasmus+ programının kuruma sunduğu uluslararası bakış açısı ve yeni iş birliği imkanları ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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