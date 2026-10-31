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Giresun Atatürk MTAL öğrencileri Romanya ve Macaristan'da Erasmus+ stajlarını bitirdi

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Giresun Atatürk MTAL öğrencileri, Erasmus+ kapsamında Romanya ve Macaristan'daki mesleki stajlarını tamamladı. Öğrenciler Macaristan'da yaşlı bakım, Bükreş'te podolojik bakım uygulamalarına katılarak mesleki deneyim kazandı.

Giresunlu öğrenciler, Erasmus+ projesi kapsamında Romanya ve Macaristan'daki mesleki stajlarını tamamladı.

Giresun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, proje kapsamında "Palyatif Bakım Hizmetlerinde Hospis Modeli" ve "Podolojik Bakım Hizmetleri" alanlarında uygulamalı eğitim aldı.

Macaristan'da Harmonia Yaşlı Bakım Köyü'nde staj yapan öğrenciler, yaşlı bakım hizmetlerine yönelik uygulamalı eğitimlere katıldı.

Projenin Romanya ayağında ise başkent Bükreş'te faaliyet gösteren Podologica S.R.L. bünyesinde staj yapan öğrenciler, ayak sağlığının korunması ve ayak hastalıklarının önlenmesine yönelik uygulamaları uzmanlar eşliğinde gözlemledi.

Staj programı sayesinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştiren öğrenciler, yabancı dil kullanımı, ekip çalışması, sorumluluk alma ve farklı kültürlerle iletişim kurma konularında da deneyim kazandı.

Giresun Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Karakayalı, yaptığı açıklamada, bu tür projelerin öğrencilerin geleceğine ve okulun eğitim anlayışına katkı sunduğunu belirtti.

Proje koordinatörü ve Sağlık Hizmetleri Alanı öğretmeni Hümeyra Memiçoğlu da öğrencilerin uluslararası deneyim kazanmasının mesleki gelişimleri açısından önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA
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