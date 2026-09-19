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BŞEÜ, Almanya'daki Technische Universitt Braunschweig ile Erasmus+ anlaşması imzaladı

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BŞEÜ, Almanya'daki Technische Universitt Braunschweig ile Erasmus+ anlaşması imzaladı
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BŞEÜ, Almanya'daki Technische Universitt Braunschweig ile Mühendislik alanında Erasmus+ KA131 anlaşması imzaladı. Anlaşmayla öğrenci ve personel hareketliliği desteklenecek, akademik bilgi paylaşımı artırılacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Almanya'da bulunan Technische Universitt Braunschweig arasında Mühendislik alanında Erasmus+ KA131 anlaşması imzalandı.

BŞEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Elitaş'ın katkılarıyla gerçekleştirilen anlaşma kapsamında öğrenci ve personel hareketliliğinin desteklenmesi, akademik bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor. Anlaşmayla BŞEÜ öğrencileri ve akademik personelinin uluslararası hareketlilik imkanlarından yararlanmasının yanı sıra eğitim, araştırma ve akademik çalışmalar alanında karşılıklı etkileşimin artırılması amaçlanıyor.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemizin Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarıyla iş birliklerini artırmasını önemsiyoruz. Öğrencilerimizin ve akademik personelimizin uluslararası deneyimlerini geliştirecek bu tür anlaşmaların eğitim ve araştırma faaliyetlerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Emeği geçen akademisyenlerimize teşekkür ediyor, iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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