SUBÜ, Erasmus+ AIVETIOT projesinin Türkiye hareketliliğine ev sahipliği yaptı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Avrupa Birliği Erasmus+ KA210-VET programı kapsamında desteklenen "Transforming VET Through Artificial Intelligence and Internet of Things" (AIVETIOT) başlıklı projenin Türkiye hareketliliğine ev sahipliği yaptı. İtalya ve Polonya'dan gelen akademisyen ve öğrencilerin katıldığı programda, mesleki eğitimde dijital dönüşüm ele alındı.

SUBÜ akademisyenleri Dr. Öğretim Üyesi Ali Kırksekiz ve Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Yıldız tarafından yürütülen ve mesleki eğitimde dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlayan proje kapsamında üniversite bünyesinde bir dizi eğitim ve teknik etkinlik gerçekleştirildi. Hareketlilik çerçevesinde düzenlenen programda İtalya ve Polonya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler ile SUBÜ'lü akademisyenler bir araya geldi. Etkinlikler kapsamında Uzman İsmail Yıldız yapay zeka ve mesleklerin dönüşümü, Doç. Dr. Ali Furkan Kamanlı yapay zeka ile drone, Dr. Öğretim Üyesi Kubilay Han ve Araştırma Görevlisi Sinan Çobaner üç boyutlu yazıcı, Dr. Öğretim Üyesi Musa Balta ise siber güvenlik eğitimi verdi. Eğitimlerin yanı sıra Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Salmankurt'un rehberliğinde grup çalışmaları yürütüldü.

Teknik geziler düzenlendi

Laboratuvar çalışmalarıyla sınırlı kalmayan buluşmada, SUBÜ'nün uygulamalı eğitim vizyonunu yansıtan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, Milli Teknoloji Atölyeleri ve SUBÜ Stüdyoları'na teknik geziler gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı