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Erasmus+ projesiyle 5 ülkeden 35 gençlik çalışanı Bitlis'te bir araya geldi

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Erasmus+ projesiyle 5 ülkeden 35 gençlik çalışanı Bitlis'te bir araya geldi
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Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle Bitlis'te 7-15 Ekim'de düzenlenen Erasmus+ projesinde 5 ülkeden 35 gençlik çalışanı bir araya geldi. Projede göçmen ve mültecilerin uyumuna yönelik eğitim araçlarının geliştirilmesi hedeflendi, Bitlis'in kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

Bitlis'te düzenlenen Erasmus+ projesi kapsamında Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Türkiye'den 35 gençlik çalışanı bir araya geldi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Differences Build the Strongest Bridges - Farklılıklar En Güçlü Köprüleri İnşa Eder" başlıklı Erasmus+ KA153 Gençlik Çalışanları Hareketliliği Projesi, 7-15 Ekim tarihleri arasında Bitlis'te gerçekleştirildi. Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Türkiye'den toplam 35 gençlik çalışanının katıldığı proje, farklı ülkelerden katılımcıları ortak hedefler doğrultusunda buluşturdu.

Proje kapsamında, göçmen ve mültecilerin yaşadıkları toplumlara daha güçlü şekilde entegre olmalarını desteklemek amacıyla gençlik çalışanlarına yönelik yeni eğitim ve öğretim araçlarının geliştirilmesi ve tanıtılması hedeflendi. Program süresince Türkiye'de göçmen ve mültecilerin toplumsal uyumuna yönelik politikalar ile Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan politikalar incelenerek karşılaştırıldı. Ayrıca yaygın öğrenme yöntemlerinin gençlik çalışmalarında daha etkili kullanılması ve toplumsal uyum çalışmalarının güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Proje kapsamında düzenlenen kültürel geceler, ziyaretler ve kültür temelli etkinliklerle Bitlis'in tarihi ve kültürel zenginlikleri uluslararası katılımcılara tanıtıldı. Katılımcılar da kendi ülkelerinin kültürlerini, geleneklerini ve yaşam biçimlerini paylaşma fırsatı buldu. Kültürel paylaşımın artırılması, farklı toplumlar arasında karşılıklı anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler, ülkeler arasında kalıcı dostluk bağlarının kurulmasına katkı sundu.

Beş ülkeden gençlik çalışanlarını bir araya getiren proje, farklı kültürler arasında diyalog ve dayanışmanın güçlendirilmesinin yanı sıra gelecekte yürütülebilecek ortak çalışmalara da zemin hazırladı. Erasmus+ projesiyle gençlik çalışanlarının mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılması, göçmen ve mültecilerin toplumsal uyumuna yönelik çalışmaların desteklenmesi ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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