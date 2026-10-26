OMÜ heyeti Pekin'de NCUT ile mühendislik ve ekonomi alanında iş birliğini görüştü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda uluslararası akademik iş birliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda OMÜ heyeti, Çin'in başkenti Pekin'de temaslarda bulundu.

2026 Çin Eğitim Fuarı (China Education Expo–CEE 2026) kapsamında Çin'in başkenti Pekin'de temaslarda bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve beraberindeki heyet, North China University of Technology (NCUT) yönetimiyle bir araya gelerek, iki üniversite arasındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur ve Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aycan'ın da katıldığı görüşmelerde NCUT heyetinde Rektör Yardımcısı Prof. Chen Qun, Ekonomi ve Yönetim Fakültesi Sekreteri Prof. Xie Zhaoyang, MBA Eğitim Merkezi Başkanı Prof. Ji Xuehong, Uluslararası İlişkiler Ofisi Direktörü Xu Mei, Uluslararası Okul Dekan Yardımcısı Tang Yingjuan ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Fang Ting yer aldı. Görüşmede iki üniversite arasında sürdürülebilir iş birliği imkanları, mühendislik, ekonomi ve yönetim alanlarında ortak akademik çalışmalar ve Erasmus+ KA171 kapsamında proje geliştirme fırsatları ele alındı. Ayrıca karşılıklı kurumsal tanıtımların ardından NCUT bünyesindeki laboratuvarlar ziyaret edilerek, üniversitenin araştırma altyapısı hakkında bilgi alındı.

OMÜ'nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen temasların Çin'deki yükseköğretim kurumlarıyla akademik ilişkilerin güçlendirilmesine ve eğitim, araştırma ve akademik hareketlilik alanlarında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı