Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

OMÜ heyeti Pekin'de NCUT ile mühendislik ve ekonomi alanında iş birliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
OMÜ heyeti Pekin'de NCUT ile mühendislik ve ekonomi alanında iş birliğini görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OMÜ heyeti, Pekin'de NCUT yönetimiyle bir araya gelerek mühendislik, ekonomi ve yönetim alanlarında ortak akademik çalışmaları ve Erasmus+ KA171 fırsatlarını görüştü. Temasların Çin'deki üniversitelerle ilişkileri güçlendirmesi ve yeni iş birlikleri sağlaması hedefleniyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda uluslararası akademik iş birliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda OMÜ heyeti, Çin'in başkenti Pekin'de temaslarda bulundu.

2026 Çin Eğitim Fuarı (China Education Expo–CEE 2026) kapsamında Çin'in başkenti Pekin'de temaslarda bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve beraberindeki heyet, North China University of Technology (NCUT) yönetimiyle bir araya gelerek, iki üniversite arasındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur ve Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aycan'ın da katıldığı görüşmelerde NCUT heyetinde Rektör Yardımcısı Prof. Chen Qun, Ekonomi ve Yönetim Fakültesi Sekreteri Prof. Xie Zhaoyang, MBA Eğitim Merkezi Başkanı Prof. Ji Xuehong, Uluslararası İlişkiler Ofisi Direktörü Xu Mei, Uluslararası Okul Dekan Yardımcısı Tang Yingjuan ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Fang Ting yer aldı. Görüşmede iki üniversite arasında sürdürülebilir iş birliği imkanları, mühendislik, ekonomi ve yönetim alanlarında ortak akademik çalışmalar ve Erasmus+ KA171 kapsamında proje geliştirme fırsatları ele alındı. Ayrıca karşılıklı kurumsal tanıtımların ardından NCUT bünyesindeki laboratuvarlar ziyaret edilerek, üniversitenin araştırma altyapısı hakkında bilgi alındı.

OMÜ'nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen temasların Çin'deki yükseköğretim kurumlarıyla akademik ilişkilerin güçlendirilmesine ve eğitim, araştırma ve akademik hareketlilik alanlarında yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları

Anne olmak için gün sayıyor: Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir

Özel'i küplere bindirecek çağrı: Bunu yaparsa CHP'ye geri dönebilir
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü

12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel ödüllü Prof. Dr. Sancar ile eşini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel ödüllü Prof. Dr. Sancar'ı kabul etti
Seçime saatler kala Mescid-i Aksa'ya baskın: Ben-Gvir'den provokatif baskın

Seçim öncesi son provokasyon: Bölgede tansiyonu yine yükseltti
Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı

Ne olacak bu adamın hali? Yarım saat zor dayandı
Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor

Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Korkunç kazada akılalmaz olay! Atın kopan bacağı araca saplandı

Korkunç kazada akılalmaz olay! Kopan bacağı araca saplandı
Etimesgut'ta oto sanayide çalışan Mia Uyanık, yoğun tempoda 50 kilo verdi

Fenomenliği bırakıp sanayiye girdi! Son hali herkesi şaşkına çevirdi
Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı

Biri onu durdursun! Önce övgüler dizdi sonra feci yakalandı