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Niğde Çiftlik'te Erasmus+ etkinliğinde kapsayıcı eğitim ve drama ele alındı

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Niğde Çiftlik'te Erasmus+ etkinliğinde kapsayıcı eğitim ve drama ele alındı
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Niğde Merkez Halk Eğitimi Merkezi, Erasmus Days 2026 kapsamında Çiftlik’te Erasmus+ deneyimlerini paylaştı. Programda kapsayıcı eğitim, drama yöntemleri ve yetişkin eğitiminde yenilikçi uygulamalar ele alındı; yeni proje fikirleri de görüşüldü.

Niğde Merkez Halk Eğitimi Merkezi tarafından Erasmus Days 2026 kapsamında Çiftlik ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Erasmus+ projeleriyle elde edilen uluslararası deneyimler paylaşıldı. Programda kapsayıcı eğitim, drama yöntemleri ve yetişkin eğitiminde yenilikçi uygulamalar ele alındı.

Niğde Merkez Halk Eğitimi Merkezi tarafından yürütülen Erasmus+ KA122-ADU projesi kapsamında, 'Erasmus+ Deneyimden Uygulamaya: Halk Eğitimi Merkezleri Buluşuyor' etkinliği Çiftlik Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirildi. 'Yetişkin Eğitiminde Kapsayıcı Eğitim İçin Uluslararası Drama Köprüsü' projesi çerçevesinde düzenlenen programda, Erasmus+ hareketlilikleri kapsamında Avrupa'da edinilen deneyimler ve iyi uygulama örneklerinin yetişkin eğitimine nasıl aktarılabileceği değerlendirildi.

Kapsayıcı eğitim ve drama çalışmaları yapıldı

Programda düzenlenen bilgi yarışmasıyla katılımcıların etkinliğe aktif katılımı sağlanırken proje fikir atölyesinde ise halk eğitimi merkezlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilebilecek yeni Erasmus+ projeleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Uluslararası deneyimler eğitime aktarılıyor

Etkinlikte, Erasmus+ projelerinin yalnızca yurt dışı hareketliliklerinden oluşmadığı, uluslararası faaliyetlerde kazanılan bilgi ve deneyimlerin diğer eğitim kurumlarıyla paylaşılmasının da önemli olduğu vurgulandı.

Edinilen deneyimlerin eğitim süreçlerine aktarılması, yenilikçi yöntemlerin yaygınlaştırılması ve kurumlar arasında sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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